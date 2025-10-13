Riestra empató con Platense por 1-1 y sigue liderando la zona B del Torneo Clausura 2025

Riestra igualó por 1 a 1 con Platense al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025.

La visita abrió el marcador a los 13 minutos, con el tanto del delantero Alexander Díaz, mientras que el vigente campeón del fútbol argentino igualó en 39 minutos, mediante el gol del defensor Oscar Salomón.

Además, el equipo del entrenador Gustavo Benítez se quedó con un jugador menos en el tercer minuto de descuento del primer tiempo, con la roja del defensor Pedro Ramírez.

Con la igualdad, Riestra se mantiene en la primera posición de la zona B, con 24 puntos, mientras que el “Calamar” es decimotercero con 11 unidades, a cuatro de la zona de clasificación.

En la próxima fecha, el “Malevo” recibirá a Instituto de Córdoba, el lunes 20 de octubre a las 19:00 horas, mientras que el equipo de Cristian “Kily” González visitará a Rosario Central, el domingo 19 a partir de las 18:00.

Riestra abrió el marcador en la primera llegada del partido. A los 13 minutos del primer tiempo, una descoordinación entre el arquero Federico Losas y el defensor Oscar Salomón dejó una pelota suelta en el área, empujada al gol por Alexander Díaz.

El “Calamar” igualó a los 39 minutos, con un tiro libre bajo del volante Franco Zapiola que fue desviado por el guardameta Ignacio Arce, pero Salomón llegó para rematar el rebote y poner el 1-1.

La visita se quedó con un hombre menos en el tercer minuto de descuento, a instancias del VAR, con la expulsión del defensor Pedro Ramírez, tras un codazo en la cara del delantero Guido Mainero.

Un minuto más tarde, el extremo Ignacio Schor tuvo una llegada clara con un remate de taco por el costado izquierdo del área, que fue detenido por Arce.

El segundo tiempo no tuvo llegadas hasta los 28 minutos, cuando un centro del extremo Mauro Luna Diale fue prolongado hacia atrás por el central Miguel Barbieri y pasó cerca del segundo palo, aunque Arce tenía todo controlado.

A pesar de tener un jugador más, Platense no pudo asediar al equipo del Bajo Flores hasta pasada la mitad del complemento. A los 37 minutos, el defensor del local Juan Ignacio Saborido tuvo un remate desde el borde del área, el cual se fue excesivamente alto.

Cinco minutos más tarde, el propio lateral derecho agarró un nuevo rebote sobre el borde del área y metió un buen remate con el empeine que buscaba el primer palo, pero fue bloqueado por un defensor y se fue al córner, por el otro poste.

En el primer minuto de descuento, un córner al segundo palo permitió el cabezazo del delantero Maximiliano Rodríguez, el cual dio en el caño derecho del arquero rival.