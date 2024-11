Ricardo Quintela dijo que el peronismo “está despierto” y advirtió: “O Milei cambia las políticas o se va a tener que ir, ya pasó en 2001″

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, cuestionó hoy con dureza las políticas actuales del gobierno nacional y advirtió sobre posibles consecuencias sociales y políticas. Además, aseguró que el peronismo está “despierto”, aunque admitió que aún hay dispersión de fuerzas y falta de liderazgo, a pesar de que Cristina Kirchner presida el partido.

“Si (el presidente Javier Milei) no está en condiciones de conducir a una sociedad cansada de no poder garantizar el alimento, la educación y la salud para sus hijos, que se vaya. O cambia las políticas o se va a tener que ir”, sostuvo Quintela, trazando un paralelismo con la crisis que provocó la salida de Fernando De la Rúa de la Presidencia. “Ya pasó esto en 2001, con el corralito, que fue la gota que rebasó el vaso, y el resultado fueron 34 muertos”. subrayó.

En ese marco, el mandatario analizó estos meses de gestión libertaria en la Casa Rosada: “El primer año de gestión es una luna de miel donde todos tratan de colaborar a su manera, convivir con este presidente. Hay que discutir cuáles son los caminos para que nuestra gente tenga una expectativa de vida. Milei festeja con sus patrones pero no con sus mandantes, ahí están sus verdaderos patrones, no hay una sola medida que haya estado a favor de la gente”, sostuvo.

En declaraciones a radio AM 750, el mandatario provincial también habló del intento fallido de presentarse como presidente del Partido Justicialista y afirmó que decidió no apelar la decisión de la jueza María Servini que bajó su lista y le impidió competir con la expresidenta. “Es un capítulo cerrado. Me hubiera gustado que Cristina Kirchner hubiese ganado la presidencia con los votos de los afiliados del partido justicialista y no con el de la jueza”, expresó.