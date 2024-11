Ricardo Jaime se entregó a la Justicia para cumplir la condena por la tragedia ferroviaria de Once

El ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime se presentó hoy a las 9:20 en los tribunales de Comodoro Py para cumplir en prisión su condena de seis años por la tragedia ferroviaria de Once luego de que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena al rechazar la última apelación de la defensa del ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Jaime llegó junto a sus abogados al sexto piso de Comodoro Py para presentarse ante el Tribunal Oral Federal 2 que le había dado plazo hasta hoy para acudir al cumplimiento de la pena. El ex funcionario había pedido suspender la detención hasta tanto se resuelva un pedido de prisión domiciliaria que solicitó, lo que fue rechazado.

Luego de los trámites de rigor, Jaime será trasladado a una cárcel federal. “Convócase al condenado Ricardo Raúl Jaime para que se presente en la sede del Tribunal dentro del tercer día hábil de notificado para hacer efectiva su detención”, sostuvo la resolución que el juez Rodrigo Giménez Uriburu firmó el jueves pasado para ordenar la detención del ex funcionario.

La resolución agrega que “una vez cumplida, dispóngase por Secretaría las diligencias necesarias para que el nombrado sea ingresado en calidad de condenado a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal e inmediatamente luego actualícese el cómputo de detención y pena oportunamente practicado”.

Jaime volverá a prisión. Fue el primer funcionario kirchnerista -fue secretario de Transporte entre 2003 y 2009- en ser detenido. Quedó preso en abril de 2016 por orden del juez federal Julián Ercolini y estuvo preso casi siete años en la cárcel de Ezeiza. Fue liberado en marzo del año pasado. En todo ese período acumuló seis condenadas por causas de corrupción.

Por la tragedia de Once -el choque del tren de la línea Sarmiento en la estación de once ocurrido el 22 de febrero de 2012 donde murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas- estuvo preso dos años, de 2018 a 2020. Por ese hecho fue condenado por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2015 a seis años por administración fraudulenta. También fueron condenados otros ex funcionarios, el maquinista y los directivos del grupo Trenes de Buenos Aires (TBA). Todos ellos ya tienen la condena firme y cumplieron la pena de prisión.