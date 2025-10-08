Revuelo en redes sociales por las declaraciones del meteorólogo Matías Bertolotti sobre la peregrinación a Luján

Matías Bertolotti anunciaba el clima cuando apuntó contra la organización de la peregrinación de Luján que aún con lluvia y calles inundadas no suspendió el evento. Su comentario no pasó desapercibido y fue muy criticado en redes sociales, donde respondió y defendió su postura.

“Lo de la Peregrinación a Luján es denigrante, lo que hicieron, ¿no? Es terrible. Cuando les importa nada con tal de que la fe me va a salvar. ¿Ustedes vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas de la tormenta severa que se arrejetó en la madrugada del domingo en determinados lugares de Gran Buenos Aires? Difícil”, dijo el meteorólogo.

Tras recibir mensajes de personas creyentes que se sinitieron ofendidas por sus palabras, el comunicador escribió en su cuenta de X. “Vuelvo a decir lo mismo, una creencia no puede estar por encima de la alerta naranja”, señaló.

“La caminata nocturna se tenía que suspender por los peligros… se inundó, hubo gente con hipotermia y un rayo podría haber generado un desastre… igual los insultos me los paso por los..”, respondió.

En otro tuit, Bertolotti aclaró que su mensaje era para las “autoridades que deben cuidar la peregrinación”. Y remarcó que su trabajo es “advertir” para que la sociedad se cuide de los fenómenos naturales y evitar complicaciones mayores.