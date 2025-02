“Revientavidrieras” robaron más de 2 millones de pesos en mercadería en el microcentro catamarqueño

Un nuevo ataque de los llamados “revientavidrieras” ocurrió en el microcentro de la ciudad en la madrugada de hoy. A las 4:30, en plena tormenta, un delincuente rompió con una piedra la vidriera de un local ubicado en calle Maipú, esquina Avenida Belgrano, a metros de la Universidad de Catamarca, y se llevó mercadería valuada en más de 2 millones de pesos.

Según el testimonio del propietario, el ladrón ingresó rápidamente al comercio con una bolsa y sustrajo teléfonos celulares, insumos y otros elementos de valor. La intensa lluvia y el ruido de la tormenta habrían facilitado la acción delictiva, ya que no se percibió el estallido del blíndex ni hubo testigos inmediatos que alertaran a la policía.

Este hecho se suma a una serie de ataques similares ocurridos en la ciudad, donde delincuentes utilizan el mismo modus operandi para robar comercios en cuestión de minutos.

El pedido desesperado del propietario en las redes

Oscar Pérez, propietario del local robado, publicó en su cuenta de Facebook el siguiente pedido: “Necesito que me ayuden a compartir y seguir esta publicación para que no se pierda Hoy en la madrugada nos entraron a robar en nuestro local de accesorios para celulares una bronca impotencia todo junto no se puede describir lo que sentimos es nuestro emprendimiento familiar es nuestra fuente de trabajo nos sacaron un valor importante en mercadería no destruyeron de tal forma que no hay descripción estos ratas delincuentes estos HDP con toda la tranquilidad del mundo se hicieron de nuestro productos de dinero, estamos en tierra de nadie comparto estos vídeos para el que tenga información de estos dos ratas nos ayuden con cualquier dato la policía ya está trabajando también esperamos tener un poco de respuesta de ellos y empatía de todo nosotros para que esto no siga sucediendo y más a gente trabajadora que se busca el pan día a día ojalá estos terminen atrás de las rejas y nosotros poder recuperar nuestras cosas! No hay palabra para describir terrible acto de vandalismo lo que sentimos”.