Revelaron detalles del presunto asesino serial en Jujuy: le daba restos humanos a los perros

Mientras se llevan adelante excavaciones en la casa de Matías Jurado, presunto asesino serial de Alto Comedero, este jueves el Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindó una conferencia de prensa para informar novedades en torno a la causa que conmueve no solo a Jujuy, sino al país.

El Fiscal a cargo de la investigación, Guillermo Beller, informó por un lado que se tomaron imágenes y otras pruebas que llevan a ubicar a las cinco personas desaparecidas en el domicilio del imputado, y que el caso sigue caratulado como “Homicidio Agravado”.

Confirmó que, los restos de piel encontrados en la vivienda corresponden a ADN humano, tratándose de una persona de sexo masculino.

Aclaró que no se pudo determinar todavía si existieron torturas o canibalismo pero develó un detalle escabroso: habría pruebas de que le daba de comer restos humanos a los perros.