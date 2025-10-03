Revelan que Espert estuvo con Fred Machado en Catamarca presentando el libro en 2019

El diputado nacional José Luis Espert estuvo en Catamarca presentando su libro “La sociedad cómplice” el lunes 15 de abril en el Hotel Casino Catamarca. El evento fue organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann. Según consta en los datos del vuelo, Espert llegó acompañado de Federico Andrés Machado, alias Fred, y otros cuatro pasajeros, uno de ellos de nacionalidad estadounidense.

En la lista de acompañantes se encuentra Nazareno Etchepare, en ese momento jefe de campaña y cabeza de la lista para diputados nacionales por Capital Federal del frente Despertar, y Gabriela Valle, que formaba parte del equipo. El ciudadano de nacionalidad estadounidense es Iván Sherman, nacido en Cali, Colombia. Sherman es dueño de The Museum Club Miami, donde tiene un espacio dedicado exclusivamente a la guerra del Atlántico Sur y suele recibir a excombatientes.

De ese modo, se confirma que Espert, que había declarado inicialmente que solo conoció a Machado en un viaje a Viedma para presentar su libro tenía en realidad una relación mucho más cercana. Ese viaje inicialmente reconocido se hizo, el 18 de abril, o sea, con posterioridad a la visita a Catamarca. De hecho, ahora se comprobó que compartieron cinco vuelos en 2019 en un avión privado del empresario. Todos los vuelos de Espert y Machado se hicieron en un avión de matricula N28FM, propiedad del empresario, pero que tenía en concesión la empresa “JF AIRCORP INC”.

Según consta en la documentación que la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aportaron a la causa judicial, en el caso del vuelo a Catamarca partieron del aeropuerto provincial con destino al aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires.