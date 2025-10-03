Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Revelan que Espert estuvo con Fred Machado en Catamarca presentando el libro en 2019

El diputado nacional José Luis Espert estuvo en Catamarca presentando su libro “La sociedad cómplice” el lunes 15 de abril en el Hotel Casino Catamarca. El evento fue organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann. Según consta en los datos del vuelo, Espert llegó acompañado de Federico Andrés Machado, alias Fred, y otros cuatro pasajeros, uno de ellos de nacionalidad estadounidense.

En la lista de acompañantes se encuentra Nazareno Etchepare, en ese momento jefe de campaña y cabeza de la lista para diputados nacionales por Capital Federal del frente Despertar, y Gabriela Valle, que formaba parte del equipo. El ciudadano de nacionalidad estadounidense es Iván Sherman, nacido en Cali, Colombia. Sherman es dueño de The Museum Club Miami, donde tiene un espacio dedicado exclusivamente a la guerra del Atlántico Sur y suele recibir a excombatientes.

De ese modo, se confirma que Espert, que había declarado inicialmente que solo conoció a Machado en un viaje a Viedma para presentar su libro tenía en realidad una relación mucho más cercana. Ese viaje inicialmente reconocido se hizo, el 18 de abril, o sea, con posterioridad a la visita a Catamarca. De hecho, ahora se comprobó que compartieron cinco vuelos en 2019 en un avión privado del empresario. Todos los vuelos de Espert y Machado se hicieron en un avión de matricula N28FM, propiedad del empresario, pero que tenía en concesión la empresa “JF AIRCORP INC”.

Según consta en la documentación que la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aportaron a la causa judicial, en el caso del vuelo a Catamarca partieron del aeropuerto provincial con destino al aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires.

  • Triple Crimen: se negó a declarar Matías Ozorio, la mano derecha de Pequeño J

    Triple Crimen: se negó a declarar Matías Ozorio, la mano derecha de Pequeño J

    Matías Ozorio, señalado como el coautor junto a Tomy Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, del triple femicidio narco de Florencio Varela, se negó a declarar este viernes ante el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación. Ozorio había aterrizado en el aeropuerto de El Palomar casi pisando la medianoche de este viernes. Vino desde Lima, donde fue detenido…

  • El catamarqueño Aníbal Moreno fue convocado por Scaloni a la Selección

    El catamarqueño Aníbal Moreno fue convocado por Scaloni a la Selección

    El futbolista catamarqueño que actualmente milita en el club brasileño Palmeiras, fue convocado por el Lionel Scaloni para integrar la Selección Argentina de Fútbol. Moreno, de 26 años, vuelve así a ser parte del seleccionado nacional, esta vez para los amistosos a disputarse en Estados Unidos. Si bien la mayoría de los nombres son viejos…

  • Catamarca aumenta la cantidad de medallas cosechadas en los Evita 2025 de Mar del Plata

    Catamarca aumenta la cantidad de medallas cosechadas en los Evita 2025 de Mar del Plata

    El atleta Emilio Valdez, de Siján (Departamento Pomán), conquistó la Medalla de Bronce en los 600 mts llanos masculino en Atletismo.

  • Catamarca: el Tribunal de Enjuiciamiento dejó sin efecto el jury contra Costilla

    Catamarca: el Tribunal de Enjuiciamiento dejó sin efecto el jury contra Costilla

    En las últimas horas, se conoció que el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió dejar sin efecto el jury iniciado contra el fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, en el marco del caso Wika. La decisión se tomó luego de que el fiscal del Tribunal, Guillermo Narváez, considerara que no existían elementos suficientes para sostener una acusación. Fuentes judiciales confirmaron al…

  • El Gobierno anunció obras en el Garrahan por $ 30.000 millones

    El Gobierno anunció obras en el Garrahan por $ 30.000 millones

    El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un plan de modernización integral para el Hospital Garrahan, con una inversión de 30.000 millones de pesos destinada a obras y tecnología de última generación. El objetivo se informó, es reposicionar la institución como el principal centro pediátrico de alta complejidad en América Latina y elevar…

  • Pastor evangélico, que irá a juicio por abuso sexual, sigue predicando frente a niños y adolescentes

    Pastor evangélico, que irá a juicio por abuso sexual, sigue predicando frente a niños y adolescentes

    El juicio contra un pastor evangélico de la ciudad de El Carmen, Jujuy, acusado de haber abusado sexualmente de dos niñas, finalmente ya tiene fecha de inicio y el próximo lunes 13 de octubre, en el Palacio de Tribunales, se cumplirá con la primera audiencia. Dante Reynaldo Gómez, se encuentra imputado por ser el supuesto autor material de los delitos…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3