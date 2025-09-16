Radio TV Valle Viejo
Reunión técnica para avanzar con el plan de mantenimiento de diques y embalses en Catamarca

Con el objetivo de acordar estrategias técnicas para la ejecución del plan de mantenimiento de diques, embalses y presas de la provincia, se desarrolló una reunión de trabajo coordinado por la Gerenta General de Aguas de Catamarca SAPEM, arquitecta Ivana Varas.

Participaron también la secretaria de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, Patricia Lobo; el director provincial de Riego, Javier Castro; el gerente de Riego y Recursos Hídricos, Eduardo Álvarez; y el gerente del Interior de Aguas de Catamarca, Jorge Spolidor, junto a otras autoridades de la empresa y del ministerio.

Asimismo, estuvieron presentes representantes de las fuerzas de seguridad de la provincia y equipos especializados de buzos, con quienes se definieron estrategias conjuntas para optimizar las tareas de inspección, seguridad y mantenimiento de estas infraestructuras estratégicas.

Estas acciones de coordinación interinstitucional refuerzan el compromiso de Aguas de Catamarca y de los organismos provinciales en garantizar el cuidado de los recursos hídricos, la seguridad de las obras y el abastecimiento de agua potable para toda la comunidad.

