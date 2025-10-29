Reunión en Catamarca para analizar las pérdidas ocasionadas en el sector tabacalero de Los Altos

El ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, recibió al intendente de Los Altos, Raúl Barot, quien lo visitó en el marco de gestiones para atender al sector tabacalero del distrito, luego de las pérdidas que se generaron luego de la fuerte tormenta que afectó la región el pasado sábado.

A la reunión se sumó el jefe de la División Tabaco del Ministerio de Desarrollo Productivo, Ignacio Beale, y en ese marco se analizaron distintas alternativas luego del relevamiento que hicieron junto a la Cámara del Tabaco de Los Altos.

En total, fueron 43 los productores afectados, según el relevamiento, y de la reunión surgió que se va a trabajar en “un plan de pérdida para la próxima campaña 2026”, según expresó el intendente Barot.

El ministro Zeballos destacó que “se está atendiendo con mucha atención el tema, comprendiendo la aflicción de los productores ya que es mucha la pérdida que ocasiona este tipo de inclemencias climáticas, lamentablemente”. “Nosotros vamos a realizar gestiones pertinentes, y vamos a estar atentos a las demandas de los productores, en este trabajo conjunto con la intendencia y la cámara tabacalera”, agregó Zeballos.