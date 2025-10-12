Respaldo clave de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: “Está en buena forma para conservar su asiento en Alpine”

El piloto argentino Franco Colapinto recibió un fuerte espaldarazo en medio de la definición por su continuidad en Alpine. La Fórmula 1 publicó un artículo en su sitio oficial donde destacó el desempeño del joven de Pilar y señaló que se encuentra “en buena forma para conservar su asiento” de cara a la temporada 2026.

El texto, firmado por el periodista británico Lawrence Barretto, analiza el presente del equipo francés y su planificación para la nueva era técnica que se iniciará en 2026. Allí se subraya que Alpine evalúa mantener a Colapinto como compañero de Pierre Gasly, mientras que el estonio Paul Aron y el australiano Jack Doohan aparecen como alternativas. “No se espera una decisión hasta el final de la temporada, pero parece que están centrando su selección internamente, considerando a Franco Colapinto y Paul Aron”, señala el artículo.

Barretto remarcó que, pese a no haber sumado puntos en su debut con Alpine, el argentino ha mostrado una clara evolución. “Puede parecer extraño decir que Colapinto ha mejorado cuando aún no ha puntuado, pero eso se debe más al rendimiento del coche que al talento del piloto. Ya le ha tomado la medida a Pierre Gasly en las últimas dos o tres carreras, y está a su altura, lo cual es bueno”, explicó.

Las estadísticas refuerzan esa impresión: el mano a mano en carrera está 6-5 a favor de Gasly (Colapinto no participó en el GP de Gran Bretaña), pero el argentino ganó cuatro de las últimas cinco clasificaciones. Esa tendencia, sumada a su capacidad de adaptación, habría convencido al equipo y a los analistas de la categoría.

Steve Nielsen, director de Alpine, también valoró el rendimiento del argentino: “Pierre es un piloto con mucha experiencia, y Franco ha hecho un trabajo excelente en las últimas tres carreras. Si esto continúa así, no veo motivo para que no pueda seguir en el puesto”.

El artículo también destaca el impacto positivo que Colapinto tiene dentro del equipo, tanto por su proyección deportiva como por el respaldo financiero que aporta. “La evaluación de Nielsen sobre Colapinto está respaldada por las estadísticas y, junto con su apoyo económico, sigue siendo una opción muy atractiva para Alpine de cara a 2026”, señala la publicación.

Por último, Barretto fue contundente sobre el panorama inmediato: “Dado que el equipo está mirando internamente, no hay verdadera prisa, pero si Colapinto continúa con su forma mejorada, les dará pocos motivos para cambiar algo de cara a 2026”.

El argentino viene de una sólida actuación en el Gran Premio de Singapur y buscará ratificar su nivel en el próximo compromiso del calendario: el GP de Estados Unidos, en Austin, que se correrá del 17 al 19 de octubre. Una buena performance podría sellar definitivamente su continuidad en la Fórmula 1.

