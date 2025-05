Rescató un lindo gatito, se lo llevó a la casa y era un gato montés

Una mujer de la localidad de Pérez Millán, al norte de la provincia de Buenos Aires, encontró un animal pequeño en el camino que va a La Violeta, partido de Pergamino, creyó que era un gatito negro, convivió con él y luego se dio cuenta que era un gato montés.

“Fuimos al campo de mi familia. Cuando volvíamos vi un gato negro y pensé que lo habían chocado y seguí. Cuando llegué a mi casa, mi marido me dice: «Viste al gato, pobrecito, y no pudimos agarrarlo». Así que volvimos a donde estaba este gato pequeño”, relató a TN.

Y siguió: “Con una campera lo levantamos y lo llevamos a casa. El gatito no se dejaba agarrar. La verdad es que no me di cuenta que no era un gato común“, contó a TN.

“Como se nos complicaba agarrarlo, lo abracé con la campera y lo agarré. Cuando subí a la camioneta, mi marido me dice que no tiene cara de gato y le contesté: «No seas exagerado». Mi marido lo miraba, lo miraba“, recordó.

De acuerdo a lo que mencionó la joven, después de mandarle varias fotos a familiares y allegados, comenzó a dudar de qué especie se trataba. Decidió acudir a un profesional.

“Fuimos y la veterinaria me dijo, apenas lo vió: «No es un gato. Es un gato montés o un puma»”, dijo.

Estefanía detalló los cuidados que le brindaron al animal: “El gato montés estaba en una pieza solo, le dábamos de comer y además limpiábamos el lugar con mucha rigurosidad porque yo además tengo gatos y perros. Nadie pasaba a la habitación más que yo, le daba de comer carne cruda y producto de gatos, y me seguía. Tenía una parálisis en una pierna y parecía que estaba golpeado”.

El rescate del animal, terminó con la intervención de Zoonosis del municipio de Ramallo. “El viernes a la mañana lo vinieron a buscar, y fue todo un operativo”, recordó.

En ese momento, de acuerdo a lo que relató la protagonista de la historia, le informaron que debía aplicarse la vacuna antirrábica como medida de prevención, ya que el animal la había arañado.

El gato montés rescatado finalmente fue trasladado primero a Zoonosis de Ramallo, donde fue examinado, y está previsto derivarlo a una reserva en Berazategui para recibir atención veterinaria especializada y ser liberado posteriormente en su hábitat natural.