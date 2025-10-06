Repudiable video de estación de servicio: la Justicia ordenó “medidas terapéuticas”

En el mes de septiembre se viralizó un video difundido por una estación de servicios de la firma Shell Crespo de Erich Wagner y Cia SRL, que abordaba como “desafío viral” la violencia de género. Dicho contenido mostraba a una mujer que era secuestrada en la estación de servicios, le colocaban una bolsa negra en la cabeza y luego era desechada en la caja de una camioneta. Al mismo tiempo que la viralización, creció el repudio en los comentarios en las redes sociales. La firma se vio obligada a pedir disculpas, retiró la publicación, pero se inició una causa en la Justicia de Paz y Familia de Crespo.

Este lunes se conoció que la Justicia de Crespo avanzó con medidas “terapéuticas” y “acciones positivas” previstas en la Ley N° 10.956, sancionada en 2022 por la Legislatura entrerriana, que promueve “la protección integral de las mujeres en el territorio entrerriano y el abordaje integral para prevenir y erradicar la violencia por razones de género, entendiendo que la misma trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”.

La jueza Vanesa Visconti solicitó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que disponga que todos los medios bajen definitivamente el video de sus plataformas, con el argumento de que la medida no implica un cercenamiento a la libertad de expresión.

Además, dispuso medidas “terapéuticas” para los responsables de la firma, todo el personal de la estación de servicios (los dos playeros que aparecen en la filmación, la responsable de la pieza comunicacional) y también para quien maneja la camioneta y que no es trabajador de la Shell. Todos deberán realizar un curso centrado en masculinidades y género.

Las disposiciones del Juzgado de Paz y Familia de Crespo incluyen la realización de “acciones positivas” en procura de reparar el daño causado y asumir la necesidad de una concientización de lo que supone la violencia de género y el delito de apología de la violencia de género. Cómo se instrumentarán esas medidas “positivas” están siendo diseñadas desde la Justicia y aplicadas con tiempo prudencial, de modo que los responsables de su ejecución no se sientan urgidos con la inmediatez.

Todos, además, confían en que continúe “bajando la espuma” del escándalo, que generó voces a favor y en contra del video.

“Reconocemos que el material compartido fue totalmente inapropiado y puede interpretarse como una apología de la violencia de género. De ninguna manera esa fue nuestra intención. Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad y lamentamos profundamente haber generado dolor, enojo o malestar en la comunidad, especialmente en mujeres y diversidades”, esgrimieron desde Shell Crespo, para expresar públicamente sus “más sinceras disculpas” por el contenido difundido.