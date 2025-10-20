Reporte policial de este domingo en Catamarca

A raíz de denuncias penales radicadas en los Precintos Judiciales N° 5 y N° 8, en la que personas mayores de edad manifestaron que habrían sido víctimas de ilícitos, tras averiguaciones practicadas, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia materializaron registros domiciliarios en inmuebles ubicados en la calle 8 de Diciembre al 100 y en el barrio Uocra.

En dichos lugares y bajo las directivas de las Fiscalías de Instrucción N° 6 y del Distrito Norte, los policías recuperaron una (01) pistola de calor, marca Stanley, dos (02) cajas con grifería de alta tecnología para duchas y una (01) cepilladora de madera Black&Decker, que quedaron en calidad de secuestro a disposición de la Justicia interviniente.

Arrestan a una mujer con pedido Judicial

Ayer, mientras numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia realizaban tareas de su especialidad, en inmediaciones a la calle Rivadavia S/N°, procedieron al arresto en averiguación del hecho de una mujer de apellido Cardoso (54), quien obraba con un requerimiento Judicial ordenado por la Fiscalía de Tercera Nominación.

Finalmente, esta persona fue trasladada a la Comisaría de la Mujer a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia Penal interviniente.

Una camioneta fue puesta a disposición de la Justicia

Conforme a una denuncia penal en la Unidad Judicial N° 10, por una mujer mayor de edad, tras averiguaciones practicadas, efectivos de la División Investigaciones Judiciales materializaron un registro domiciliario en una vivienda ubicada en calle Los Jazmines S/N°, del barrio Loma Negra, de esta Ciudad Capital, donde lograron ubicar una camioneta Fiat Toro, de color blanco, que habría participado en un siniestro vial.

Ante esta situación, el rodado fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 3, desde donde se dispuso que trabajen en el lugar Peritos de la Dirección General de Criminalística de la Policía de la Provincia, mientras que el propietario quedó supeditado a la prosecución de la causa.

Aprehendieron a un sujeto sospechado de incumplir una medida Judicial

A las 05:40 de la madrugada de hoy, alertados por el SAE-911, numerarios de la Comisaría Octava se constituyeron en un domicilio ubicado en la intersección de la calle Pedro Agote y Pasaje San Cayetano, donde dialogaron con una mujer de 31 años, quien manifestó que su expareja se habría presentado en el lugar y que él mismo contaría con una medida Judicial de restricción de acercamiento hacia ella.

De inmediato, los uniformados aprehendieron al presunto autor de 29 años de edad, quien fue trasladado a la dependencia policial a disposición de la Fiscalía del Distrito Norte, en tanto que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 8.

En Pomán tres personas fueron arrestadas y una motocicleta secuestrada

A las 06:20 de la mañana de hoy, numerarios de la Comisaría Departamental Pomán llegaron hasta el Parque de Los Leones, de esa localidad del Dpto. homónimo, y arrestaron a tres jóvenes; uno de ellos de apellido Quintero (18) y los restantes de 18 y 21 años de edad, ambos de apellido Navarro.

Estas personas, habrían sido sorprendidas causando un desorden y agrediéndose físicamente entre sí, en virtud de lo cual fueron trasladadas y alojadas en la seccional por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia.

Cabe resaltar que, durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una motocicleta Corven 150 cc., de color negro.

Aprehenden a un hombre sospechado de amenazar y agredir a policías en Santa Rosa

En la mañana de hoy, a las 06:30, numerarios de la Comisaría de Los Altos procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Ibáñez (34).

Esta persona, habría amenazado y agredido físicamente a los policías, cuando éstos realizaban el despeje en un local bailable de esa localidad del Departamento Santa Rosa, por lo que fue alojada en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, en tanto que los uniformados radicaron las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 12.

En Tinogasta policías arrestaron a dos personas

Hoy, a las 06:30, efectivos de la Comisaría de Fiambalá procedieron al arresto de dos masculinos de apellidos Quiroga (22) y Ávila (23), quienes habrían causado un desorden afuera de un boliche ubicado en esa localidad del Departamento Tinogasta.

Ante lo sucedido, los jóvenes fueron trasladados a la dependencia policial, donde se labran las actuaciones de rigor por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia.

Un joven fue aprehendido en Andalgalá

En la mañana de hoy, a las 06:45, mientras efectivos de la Comisaría Departamental Andalgalá realizaban un despeje en un local bailable ubicado en la avenida 2 de Abril S/N°, de esa Ciudad del Dpto. homónimo, procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Quiroga (24), quien habría amenazado e intentado agredir con golpes de puño a los uniformados, por lo que fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.

Arrestan a una persona en Valle Chico

A las 07:20 de la mañana de hoy, alertados por el SAE-911, numerarios de la Comisaría Décima Primera llegaron hasta la calle N° 20, del Complejo Habitacional Valle Chico, y arrestaron a un joven de apellido Robledo (22), quien habría sido sorprendido causando molestias a transeúntes que circulaban por la vía pública, en virtud de lo cual fue trasladado y alojado en la seccional por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia.

Un hombre sospechado de intentar cometer un ilícito fue aprehendido

Hoy, a las 12:00, a solicitud del SAE-911, motoristas del COEM-Kappa se constituyeron en el Loteo Marcolli, y se entrevistaron con un hombre de 55 años, quien manifestó que un masculino habría intentado cometer un ilícito en una obra en construcción de la zona y al notar su presencia, emprendió la huida.

Rápidamente y en inmediaciones al lugar, los policías aprehendieron al supuesto autor, un sujeto de apellido Villacorta (35), quien fue alojado en la Comisaría Décima Primera, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, mientras que se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 9.