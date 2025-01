Reporte policial de Catamarca en el primer domingo del año

Luego de medidas Judiciales recuperan elementos sustraídos y arrestan al presunto autor

Conforme a una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 4, en la que una mujer de 32 años de edad adujo que un desconocido habría ingresado al Sector de Tomografía ubicado en las instalaciones del Sanatorio Privado Junín, donde cometió un ilícito, para luego darse a la fuga.

Tras averiguaciones practicadas, en la jornada de ayer y bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en Feria, a cargo del Dr. Hugo Leandro Costilla, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron a cabo un registro domiciliario en un inmueble ubicado en la calle Rojas al 400, y arrestaron en averiguación del hecho al presunto autor de apellido Filippin (36), como así también lograron recuperar una (01) PC All In one Hp, que quedó en calidad de secuestro, al igual que dos (02) teléfonos celulares, prendas de vestir, una mochila de color azul y calzado, tomando conocimiento de todo lo acontecido la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

Continúan los operativos de control vehicular en el interior provincial

En la jornada de ayer y madrugada de hoy, mientras efectivos de las Comisarías Departamentales Tinogasta y Fray Mamerto Esquiú, de la Seccional Los Altos, Dpto. Santa Rosa, y de personal del Grupo de Acción Motorizada (GAM-PAMPA), realizaban recorridos preventivos, controles vehiculares e identificación de personas en sus jurisdicciones, procedieron al secuestro de once (11) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, como así también hicieron lo propio con un (01) automóvil, debido a que sus conductores infringieran las disposiciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y en el Código de Faltas de la Provincia, por lo que luego de labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos a los corralones municipales y dependencias policiales correspondientes.

Tras medidas Judiciales en la Capital y Valle Viejo, policías recuperan un celular y una máquina de cortar el cabello

Luego de tomar conocimiento de un ilícito ocurrido en la zona Sur de la Capital, donde efectivos de la Comisaría Novena aprehendieron al presunto autor de un hecho de violencia de género, un joven de 25 años de edad, continuando con las averiguaciones, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron a cabo un registro domiciliario en el barrio Altos verdes II, durante el cual lograron recuperar un teléfono celular Samsung A04, de color negro, que también sería parte del ilícito, por lo que quedó en calidad de secuestro.

Asimismo y en otro procedimiento, a raíz de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 10, en la que una mujer de 39 años de edad manifestó que habría sido víctima de otro delito, tras averiguaciones practicadas, los investigadores llegaron hasta un inmueble ubicado en el barrio 50 Viviendas, de la localidad de Polcos, Departamento Valle Viejo, donde recuperaron una (01) máquina para cortar el cabello, que también fue incautada.

Finalmente y en ambos casos, intervino la Fiscalía de Instrucción en feria, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

Arrestan a siete masculinos por una supuesta infracción al Código de Faltas

Durante la madrugada y mañana de hoy, en distintos procedimientos, efectivos de las Comisarías Cuarta y Octava de la Capital, y de las Seccionales de Huillapima, Los Altos y El Rodeo, Dptos. Capayán, Santa Rosa y Ambato, arrestaron a siete personas del sexo masculino de apellidos Reinoso (25), Ortega (26), Ogas (29), Reales (32), Varela (39), Páez (45) y Arena (48), debido a que habrían infringido las disposiciones establecidas en el Código de Faltas de la Provincia, por lo que fueron trasladados y alojados en las dependencias policiales correspondientes, donde se labran las actuaciones de rigor.

Policías arrestan a una persona y secuestran un automóvil por alcoholemia positiva

En la madrugada de hoy, a la 01:40, por requerimiento del SAE-911, efectivos del COEM- KAPPA se constituyeron en la intersección de las calles Ayacucho y Esquiú, donde procedieron a controlar un automóvil Renault Clío, al mando de un hombre de apellido Rojas (68).

Cabe mencionar, que esta persona, momentos antes habría protagonizado un siniestro vial en la esquina de la avenida Alem y calle Esquiú, donde solo se produjeron daños materiales, para luego retirarse del lugar.

En ese momento, los uniformados se percataron que el sujeto se encontraba en aparente estado de ebriedad, por lo que solicitaron la presencia de sus pares de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, quienes al realizarle el test de alcoholemia, éste se habría negado a la práctica, por lo que le labraron el acta.

Finalmente, el conductor fue arrestado por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia y luego alojado en la Seccional Quinta, que por jurisdicción corresponde, en tanto que el rodado quedó en calidad de secuestro.

Dos mujeres resultaron lesionadas en un siniestro vial en Andalgalá

A las 03:30 de la madrugada de hoy, en la avenida 2 de Abril Norte S/N°, de la Ciudad de Andalgalá, Departamento homónimo, se produjo un siniestro vial protagonizado por una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc., de colores negro y blanco, al mando de María Belén Allende (32), acompañada por Carol Sabrina Rodríguez (29).

Por causas que se tratan de establecer, la conductora perdió el control del rodado y ambas cayeron en la cinta asfáltica, sufriendo lesiones que demandaron que fueran asistidas por personal médico zonal y luego trasladadas al Hospital San Juan Bautista de esta Ciudad Capital, por lo que intervinieron efectivos de la Comisaría Departamental Andalgalá, bajo las directivas de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial.

Policías le salvaron la vida a una joven en Valle Viejo

En la madrugada de hoy, a las 05:20, alertado por un llamado telefónico, personal de la Comisaría de Santa Rosa se constituyó en una vivienda ubicada en inmediaciones a la intersección de la calle Carmen Barros y avenida Reconquista, de esa localidad del Dpto. Valle Viejo, donde requerían su presencia.

En el lugar, los efectivos observaron que una joven mujer de 26 años de edad habría decidido ahorcarse, por lo que de inmediato y gracias al rápido accionar, el Cabo Luis Ramón Figueroa con colaboración del Oficial Inspector Rodolfo Jesús Carrizo, logró cortar el cable que estaba atado a una reja, para luego solicitar la presencia de profesionales médicos del SAME, quienes a su vez trasladaron a la femenina al Hospital San Juan Bautista de esta Ciudad Capital.

Cabe señalar que, durante el procedimiento, también intervinieron numerarios del GAM-Pampa, tomando conocimiento de lo acontecido la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este.

En Valle Chico aprehenden a un hombre

Hoy, a las 09:20, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Décima Primera llegaron hasta la calle N° 31, del Complejo Habitacional Valle Chico, y aprehendieron a un joven de apellido Segura, de 25 años de edad, debido a que se habría negado abonar el viaje de un remis, para luego tornarse agresivo con el conductor, un hombre de 49 años, a quien se lo invitó a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 9.

Por lo ocurrido, el presunto autor fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en Feria.

Un hombre fue aprehendido por agresión en Ambato

En la tarde de hoy, a las 15:40, mientras personal policial cumplía servicio adicional en un evento deportivo realizado en la localidad de El Bolsón, Dpto. Ambato, procedió a la aprehensión de un sujeto de apellido Ferreyra, de 35 años de edad, quien habría agredido físicamente al árbitro del cotejo, un hombre de 44 años, en virtud de lo cual fue trasladado y alojado en la Comisaría Departamental Los Varela, que por jurisdicción corresponde,tomando conocimientola Fiscalía de Instrucción en feria, en tanto que se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente.

Sinestro vial fatal en Belén

En la tarde de hoy, a las 17:35, en la intersección de las calles Belgrano y Sarmiento, de la Ciudad de Belén, Departamento homónimo, se registró un siniestro vial fatal.

Sol Evelyn Iturre (27), circulaba en una camioneta Ford Ranger, dominio NAG-702, de color rojo, y por razones que se investigan colisionó con una motocicleta Honda Wave 110 cc., de color rojo, al mando de una adolescente de 17 años de edad, en compañía de otra jovencita de 15 años.

Producto del siniestro, la conductora del rodado menor perdió la vida en el acto a raíz de las graves lesiones sufridas, mientras que la acompañante fue asistida por facultativos médicos locales, por lo que finalmente intervinieron Peritos de la Dirección General de Criminalística y efectivos de la Comisaría Departamental Belén para labrar las actuaciones de rigor, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en feria de la Tercera Circunscripción Judicial.

Aprehenden a un hombre en Santa Rosa

Hoy, a las 18:30, numerarios de la Comisaría de Los Altos se constituyeron en un domicilio ubicado en el barrio Alberdi, de esa localidad del Departamento Santa Rosa, y procedieron a la aprehensión de una persona del sexo masculino de 47 años de edad, quien habría intentado agredir físicamente a su pareja, una mujer de 38 años.

Por el hecho, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente y el sujeto fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en Feria.