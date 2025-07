Renunció un joven concejal de LLA que le exigía sexo oral a una mujer a cambio de 10 mil pesos

El concejal salteño de La Libertad Avanza, Pablo Emanuel López, renunció a su cargo en el Concejo Deliberante de Salta luego de la difusión de un audio donde el hombre le reclama sexo oral a una convencional municipal como condicionante del pago de parte de su sueldo.

La repudiable conversación, en donde se lo acusa al exfuncionario de liberar retenciones salariales a cambio de favores sexuales, fue denunciada por la víctima en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Salta, por violencia sexual, física, psicológica y económica. Al mismo tiempo, como prevención, a la mujer le entregaron un botón antipánico.

La charla privada entre López, y quien sería una convencional municipal electa, con un contrato como agente política en el Concejo Deliberante de Salta, generó un impacto político en La Libertad Avanza local.

El caso salió a la luz este miércoles por la mañana, cuando el periodista Daniel Murillo difundió fragmentos de la conversación en FM Infinito 96.5.

En la grabación de la charla, la mujer le reprocha al por entonces legislador libertario: ”Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 de una deuda y me quedan 300″. El hombre responde: “No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar. Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”.

Ante el desconcierto de esa última frase, la mujer buscó que el hombre repita lo que dijo y este lo hizo nuevamente. A lo que ella le respondió indignada: “¿Vos te creés que soy una puta?“.

La renuncia del concejal y el comunicado de LLA

La noticia, que sacudió a La Libertad Avanza, fue confirmada por el propio edil, quien argumentó que su decisión de renunciar respondía a “un profundo sentido de responsabilidad institucional” y a la necesidad de “dar un paso al costado antes que ser funcional a operaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los salteños”.

Y agregó: “No se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento político y persecución personal”, afirmó el exfuncionario público quien, luego de este hecho, cerró su cuenta de Instagram.

Él debía asumir su segundo mandato como concejal en diciembre de este año tras haber sido reelecto en las elecciones legislativas provinciales de mayo, pero su renuncia fue aceptada por el pleno del Concejo Deliberante en una sesión extraordinaria.

López, maestro de profesión, inició su militancia política en el PRO y se incorporó a las fuerzas libertarias a comienzos del año pasado. En diciembre de 2021 se había convertido en el concejal más joven de la historia de Salta al asumir su primer mandato con 22 años.

Por su parte, desde LLA emitió un comunicado en el que sostuvo que “no ampara ni protege a ningún dirigente sospechado de conductas que pongan en entredicho la integridad y los valores”. Además, la agrupación subrayó que se rige “con absoluto apego a la ley y a los principios que hacen a una república transparente”.

El texto remarcó: “El respeto a la Justicia, la búsqueda de la verdad, la honorabilidad de nuestros miembros y el compromiso con una política de ‘ficha limpia’ son atributos indispensables y exigibles en todos los niveles de responsabilidad”.

En otro fragmento del comunicado, el partido expresó su confianza en el accionar judicial y rechazó tanto las operaciones mediáticas como los encubrimientos.