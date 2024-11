Renunció un concejal oficialista de Pomán, y el hijo del propio intendente Gordillo salió a cuestionar a su padre (Video)

En una decisión poco frecuente, este jueves en la sesión del Concejo Deliberante de Pomán se dio lectura por Secretaría a una nota de renuncia del concejal Julio Heredia, quien dejará su banca a partir del 7 de noviembre.

Entre las razones esgrimidas, argumenta que cumplió un ciclo, que agotó los medios para llevar adelante los proyectos, y que alguien con más capacidad y llegada al Ejecutivo Municipal sería más eficiente.

Heredia había sido electo en 2021 por el Frente de Todos, respondiendo a las filas del actual intendente Francisco Gordillo, y aunque no lo vierte directamente, se entiende que las razones de su renuncia son netamente “políticas” más que “personales”.

Quien se manifestó sin rodeos fue uno de los hijos del propio hijo del jefe comunal, Nicolás Gordillo, a través de sus redes sociales, en un descargo donde arremete contra su propio padre:

“Hoy en el Concejo Deliberante Jurisdicción de Pomán se produjo un acontecimiento histórico, que a su vez refleja la arbitrariedad con la que se maneja la Municipalidad de Pomán, HOY UN CONCEJAL OFICIALISTA RENUNCIÓ por falta de apoyo, por hacer oídos sordos a sus proposiciones y proyectos, y porque está a las claras que les gusta jugar a que sean títeres de sus caprichos. Total apoyo a Julio Heredia, es como decís, agotaste los medios y esperamos que se tome conciencia con este llamado a la reflexión”.

Nicolás Gordillo se dirige luego a su padre, expresando: “Intendente, qué tristeza que sus propios candidatos empiecen a tomar distancia, pero más triste es ver cómo los usó a diestra y siniestra para impedir el trabajo en el Concejo Deliberante. Un sin número de proyectos y proposiciones quedan pendientes porque eso es, no hacen ni dejan hacer el trabajo legislativo y ni hablar el sin número de pedidos de informes que no se han realizado. En fin, el barco empezó su declive esperemos que el o la Concejal que asuma esté a la altura de las circunstancias y no permita que los motivos por los cuales renuncia un concejal sigan subsistiendo, no es una Escribanía del Municipio, es la REPRESENTACIÓN A LOS VECINOS EL VERDADERO TRABAJO DEL CONCEJAL”.

Video de la renuncia del concejal Julio Heredia: