Redes: Facundo sale a la calle a decirle cosas lindas a la gente, las sube a TikTok y sueña con vivir del stand-up

Facundo Reinoso se ha ganado un lugar especial en el mundo digital gracias a su inigualable capacidad para regalar palabras de aliento y amor a quienes se cruzan en su camino. Conocido por sus videos en TikTok, donde saluda y le dice cosas lindas a la gente en la calle que luego son vistas por millones de personas. Facundo también tiene objetivos, miedos y problemas, a pesar de que no los muestra mucho.

Uno de los influencers que vino a cambiar la manera de creador contenido, diálogo con el sitio VíaPaís y se presentó ante los que no lo conocen: “Soy comediante, actualmente hago stand up y contenido en las redes sociales. La verdad que en este momento de mi vida estoy bien, pero como cada persona que cumple sus sueños tiene ansiedad, el camino cuesta, pero la verdad siempre me levantó con un sueño: poder ser standupero, poder vivir de mis redes. Más en Argentina que las cosas son mucho más difíciles, pero estoy muy bien. Mucha gente no sabe sus sueños, pero yo hace poco tiempo me despierto con la felicidad de saber qué es lo que quiero hacer con mi vida”, expresó y marcó la dificultad que tiene el recorrido para poder llegar a ser alguien reconocido en las, muchas veces, crudas redes sociales.

“El hate siempre va a existir, yo hice muchos tipos de videos, ahora hago más de vibras positivas pero recibo hate. Me dicen ‘¿cómo vas a decir te amo? Es una palabra muy íntima y vos la decís en todos lados’. No hay nada más hermoso que dar amor y recibir amor. Recibo el hate, pero no me interesa, cada uno tiene que hacer su camino sin escuchar a los demás. Los mensajes positivos son un abrazo muy fuerte, o cuando en la calle me saludan. El amor que transmito me lo vuelven a transmitir y es hermosísimo eso”, en una actualidad donde la agresión mediante el anonimato está naturalizada, uno puede creer que los creadores de contenido que no hacen contenido polémico, pueden llegar a tener una unanimidad positiva en la cabeza de la gente, pero eso no pasa.

Facundo se enfrenta al rechazo y a la crítica con una actitud desenfadada y segura. Para él, cada saludo, cada “te amo” y cada palabra de aliento es un acto de rebeldía contra la negatividad. Su compromiso es claro: si él puede hacerlo, todos pueden hacerlo. “La verdad me gusta dar mensaje de que si yo puedo hacerlo, lo pueden hacer todos. Yo siempre digo lo mismo, vos lo podés hacer, es increíble el amor que te vuelve con la sonrisa de la gente. No lo hago solo porque tengo la camarita prendida, lo hago todo el día, con simples palabras podemos cambiarle el día a la gente. Demostrar que se puede”.

La vida de Facundo también está marcada por momentos difíciles y grandes sueños. “Con el stand up me volví a encontrar cuando toqué fondo, tuve una crisis. Un sueño a corto plazo es vivir de la comedia y las redes sociales. A largo plazo es hacer girar por Europa haciendo stand up”. Además, el creador de contenido compartió detalles de su vida personal que lo presentan ante la sociedad, como una persona madura: “Tengo una relación a distancia con mi novia, es difícil, hay que ser transparente y sincero. Las dos personas tienen que ser adultos. Ella es de Italia, viajé hace poco, estuve con la familia, con los amigos, fue lindo conocer todo. Ella hizo intercambio en Argentina, estuvo dos años, ahora se fue a terminar la facultad. En tres meses por ahí se viene a vivir acá y esperamos no separarnos más. Se puede si estás enamorado”. Y cuando se le pregunta sobre el rol que cumple dentro de sus grupos sociales, respondió: “Siento que siempre intento ponerle buena onda, hay días de mierda, pero siempre fui pum para arriba, me gusta meterle onda, vibras positivas y siempre me sentí como esa persona que no se puede quedar quieta”.

En sus tiempos libres, además, disfruta estar en contacto con la naturaleza, filosofar sobre la vida, escribir guiones y compartir momentos con amigos, un reflejo de su espíritu inquieto y apasionado.