Recuperaron un valioso traje de tiro olímpico que le habían robado a una deportista de los Jadar 2025

La Policía de Investigaciones (PDI) recuperó en Rosario un traje de tiro deportivo de precisión valuado entre 6.000 y 8.000 dólares, que había sido robado horas antes a la atleta olímpica Fernanda Russo, alojada en la ciudad para participar de los Juegos Jadar 2025.

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en Aguzzi al 4000, en la zona sudoeste de Rosario, durante un procedimiento encabezado por la Brigada 3 de la PDI con apoyo del Comando Radioléctrico.

En el domicilio, además del bolso azul con la indumentaria de competencia, los agentes encontraron dos paquetes y medio con material vegetal que sería marihuana, lo que abrió una línea de investigación por posible venta de estupefacientes en el lugar.

La denuncia inicial había sido realizada por el subsecretario de Deportes de la Nación, Juan Facundo Ocampo Quintela, quien este martes a la mañana advirtió la sustracción del traje, una rueda auxiliar y ropa del interior de su vehículo estacionado frente al hotel Mediterráneo, en Corrientes al 1500.

Tras una primera búsqueda fallida en otro domicilio de la zona, la orden de Fiscalía permitió ingresar al inmueble donde finalmente apareció el equipo de la deportista, considerado de alta complejidad y esencial para su próxima competencia internacional en Alemania.

Fernanda Russo es una de las principales tiradoras argentinas de los últimos años. Participó en tres Juegos Olímpicos y en París 2024 finalizó en el puesto 30 en la prueba de rifle de aire a 10 metros, quedando a menos de seis puntos de la final, mientras que en equipos mixtos junto al catamarqueño Julián Gutiérrez ocuparon el puesto 19.

Más allá de los resultados deportivos, Russo se ha convertido en una voz de resiliencia. Tras una dura etapa personal luego de Tokio 2020, la cordobesa confesó haber atravesado pensamientos suicidas, pero logró sobreponerse con apoyo de su entorno. “Estoy agradecida de poder estar viva… la vida no se termina en la línea de tiro”, declaró emocionada en París, marcando un mensaje de fortaleza y superación.