Recuperaron 12 computadoras robadas del Colegio Nacional en Catamarca, y el autor sería un empleado administrativo con 18 años de antigüedad

Un importante trabajo investigativo permitió esclarecer el robo de computadoras en una institución educativa de la Capital. Con las tareas de inteligencia y registros, la Policía recuperó 12 equipos informáticos que habían sido sustraídos del establecimiento.

De acuerdo a la información brindada, el principal sospechoso es un hombre de apellido Juárez, de 40 años, domiciliado en la zona de Altos de Choya. Se trataría de un administrativo que trabajaba desde hace 18 años en la escuela y que, según habría confesado, venía cometiendo el ilícito desde hace más de dos años bajo la modalidad conocida como “robo hormiga”.

La investigación determinó que el empleado, encargado de llevar el registro e inventario de las computadoras, habría manipulado los datos para ocultar las faltantes. Incluso, según se detalló, colocaba bolsos en sectores del edificio con el fin de despistar los robos.

Las fuentes policiales calificaron el hecho como el accionar de un “empleado infiel” que aprovechó su puesto de confianza para apoderarse, de manera sistemática y silenciosa, del material tecnológico de la institución. Se destaca también que las tareas continúan para recuperar otra parte del botín que fue denunciado

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Brigada de Investigaciones, en coordinación con las áreas de Inteligencia e Informática. El caso continúa en etapa judicial, mientras se aguarda la definición de las medidas procesales contra el acusado.