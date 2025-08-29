Rectores de todo el país debaten en Rosario cómo preservar la ley de Financiamiento de otro veto de Milei

Tras confirmar este jueves la realización de una nueva marcha federal universitaria –con fecha a definir según la sesión de Diputados–, los rectores de todo el país debatían esta mañana en un plenario en Rosario los desafíos del segundo cuatrimestre y las dificultades de dos años sin presupuesto; fundamentalmente, cómo proteger la ley de Financiamiento que el Senado sancionó la semana pasada de un otro veto presidencial. El encuentro era en el Espacio Cultural Universitario (ECU) de San Martín al 700, que recibió a los rectores y rectoras entre carteles con críticas a la gestión libertaria y el escándalo de las coimas en Discapacidad que salpica al presidente Javier Milei e involucra a su hermana Karina directamente.

Poco antes del comienzo del 94º plenario, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, que desde el jueves hace las veces de anfitrión –el Consejo Interuniverisitario Nacional (CIN) eligió la ciudad para su Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria–, anticipó que el eje de la reunión será cómo preservar la ley de Financiamiento de la motosierra de Milei.

Foto: Alan Monzón / Rosario3

“Todo el sistema atraviesa una situación muy delicada. La ley de Financiamiento resuelve esos problemas”, observó Bartolacci y señaló que, al contrario de la postura del presidente Javier Milei que tiene decidido vetarla porque, según su argumento, perjudicará la economía argentina, “es una ley muy responsable”.

Luego de dos años consecutivos sin presupuesto, los rectores coinciden en que esta normativa les da un horizonte de certidumbre. No obstante, advirtieron, al mismo tiempo, que peligra. Por eso, planean la nueva marcha federal para el 17 o 24 de septiembre próximos, dos miércoles en los que se espera que se reúna la Cámara de Diputados para debatir el nuevo veto presidencial.

“Somos conscientes de los sueños que depositan los jóvenes en la Universidad y los sacrificios de las familias. La mejor defensa no solo es reclamar lo que corresponde, sino tener la Universidad funcionando con clases y produciendo ciencia y conocimiento”, sostuvo Bartolacci. Esta semana, la UNR comenzó con un paro de 48 horas que se repetirá lunes y martes próximos.

Fuente: Rosario 3