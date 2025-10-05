Recordando el Caso Trancas: uno de los eventos OVNI más famosos en el mundo, que ocurrió en Tucumán

El evento OVNI más trascendental, detallado e impactante en la historia de Tucumán, y uno de los más célebres de la ufología mundial, es el conocido como el “Caso Trancas”, ocurrido la noche del 21 de octubre de 1963. Este incidente, que tuvo lugar en la Finca La Candelaria, propiedad de la familia Moreno en la localidad de Trancas, se distinguió de otros avistamientos por la cercanía del fenómeno, la gran cantidad de testigos y las consecuencias físicas verificables que dejó.



El suceso se inició alrededor de las 22 horas cuando Dora Martínez Guzmán, una empleada de la familia Moreno, alertó a las hermanas Yoli y Estela Moreno sobre la presencia de ruidos anormales y luces potentes en el patio, cerca de la línea del ferrocarril. Al acudir al sitio, las tres mujeres fueron testigos de una escena que desafiaba toda lógica: un total de seis objetos voladores no identificados (OVNIs).

Cinco de estos objetos se encontraban suspendidos en formación cerca de las vías del tren. Los testigos los describieron como cuerpos lenticulares o discos conectados entre sí por un tubo luminoso, y lo más perturbador fue la observación de siluetas humanoides que se movían incesantemente en su interior, dando la impresión de una tripulación y una maniobra organizada.

Sin embargo, el foco principal de la acción fue un sexto objeto, que se mantuvo suspendido a muy baja altura, casi posado, junto a un portón de la finca. Este artefacto fue descrito como de color gris oscuro, metálico, con forma de barril o cilíndrica. Las testigos notaron que de su parte inferior se desprendía una misteriosa sustancia, similar a una “nieve” o escarcha blanca.

La interacción directa y las secuelas médicas

El evento alcanzó su clímax cuando el objeto más cercano emitió un potente rayo o chorro de luz que impactó directamente contra las personas. Esta emisión energética no fue una simple iluminación, sino que tuvo un efecto físico devastador.

La empleada, Dora Martínez Guzmán, fue alcanzada de lleno por el rayo, lo que la arrojó violentamente al suelo y le provocó quemaduras de segundo grado en el rostro y un brazo. Las lesiones fueron tan graves que requirieron tratamiento y hospitalización inmediata. Los testigos describieron esta luz como algo tan intenso y caliente como un lanzallamas, pero sin fuego aparente. Además de las quemaduras, las víctimas sufrieron mareos, taquicardia y debilidad en los días subsiguientes, síntomas asociados a la exposición a una alta energía.

La testigo Yoli Moreno relató un detalle crucial: en un momento de desesperación, intentó protegerse metiendo su mano en la zona de influencia de la luz, momento en el cual el haz luminoso se retrajo de forma abrupta, sugiriendo un control consciente e inteligente por parte del fenómeno. Tras este violento episodio, los objetos se retiraron lentamente, volando a baja altura hasta desaparecer en la oscuridad en dirección al cercano Cerro Medina.

La evidencia física y la investigación

Lo que catapultó al Caso Trancas a la fama internacional fue la supuesta evidencia física residual encontrada en el lugar del aterrizaje.



– Pelotitas anómalas: En el área más cercana al objeto, los investigadores encontraron numerosas y pequeñas esferas de color blanco dispersas en el suelo. Aunque análisis posteriores en laboratorios de la Universidad Nacional del Sur detectaron carbonato de calcio y potasio, su presencia concentrada y uniforme en ese contexto fue considerada anómala. Investigadores no oficiales en la época llegaron a sugerir la presencia de titanio, aunque esta hipótesis nunca fue confirmada de manera concluyente.

– Alteración del terreno: El lugar exacto donde se posó o flotó el OVNI quedó marcado por un círculo de pasto quemado y tierra estéril. Los reportes indican que esta zona no permitió el crecimiento de vegetación durante un tiempo considerable, lo que probaba una alteración física o térmica intensa en el suelo.

El Caso Trancas es un hito de la ufología por constituir un “encuentro cercano del tercer tipo” que incluyó múltiples OVNIs, maniobras en formación, interacción energética con las personas y la persistencia de vestigios físicos, convirtiéndolo en el evento de mayor riqueza documental y de secuelas en la historia de Tucumán.

Se ha llegado a especular, incluso, que esta secuencia de ataque luminoso a una vivienda rural sirvió de inspiración para escenas de películas de ciencia ficción como Encuentros Cercanos del Tercer Tipo.