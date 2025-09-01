Récord histórico de decomiso de drogas: Bullrich presentó los números de incautaciones del 2025

La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó las estadísticas de incautación de drogas del primer semestre de 2025, destacando los avances en operativos y resultados alcanzados por las Fuerzas Federales y equipos de seguridad a nivel nacional y provincial.

Durante la actividad, se brindó un detalle de los operativos realizados, así como información sobre los procedimientos y estrategias implementadas para fortalecer la seguridad y combatir el narcotráfico, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

La conferencia se llevó a cabo a las 09:30 en la calle Intendente Neyer al 1220, en Béccar, provincia de Buenos Aires y la funcionaria estuvo acompañada por José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza.

“Se acaba de hacer uno de los operativos más importantes de la historia argentina. Hubo una entrega vigilada desde el puerto de Buenos Aires hasta España. Se siguió el trayecto [de una embarcación] con mecanismos tecnológicos. El viernes [cuando llegó a destino] se abrió un contenedor y se descubrieron 500 kilos de cocaína ocultos en un torno”, contó Bullrich.

De acuerdo a lo informado, en lo que va del año se incrementó en un 80% la labor de los organismos federales en la incautación de droga.

Otro de los puntos que expuso es que las zonas calientes del narcotráfico son Rosario, en Santa Fe y San Ramón de la Nueva Orán, en Salta.

“En Orán, donde llevamos adelante el Plan Güemes, hicimos 1193 procedimientos con 464 detenidos, y en Rosario, 1738 procedimientos y 1469 detenidos”, detalló.

Acerca de los detenidos, Bullrich indicó que en el primer semestre de 2024 hubo 11.890 arrestados, mientras que en los primeros seis meses de este año fueron 15.128, un 27% más.