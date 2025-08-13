Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Récord criminal en Catamarca: “La Mafia” De Cicco suma su detención número 25 en lo que va del año

Hace pocas horas, efectivos de la Comisaría Novena detuvieron nuevamente a Diego Matías De Cicco, alias “La Mafia”, de 24 años, en inmediaciones del barrio Santa Marta. El joven, conocido en el ambiente delictivo por su frondoso prontuario que en esta página de Radio TV Valle Viejo detallamos en varias ocasiones, fue sorprendido sobre Avenida Emilio Molina portando un elemento de dudosa procedencia e intentó huir, pero fue rápidamente reducido por el personal policial.

Lo que genera indignación es que esta es su detención número 26 en lo que va del año, un verdadero récord criminal, sin que la justicia haya logrado mantenerlo tras las rejas por tiempo prolongado. “La Mafia”, oriundo de Santiago del Estero y afincado en Catamarca desde muy chico, ha protagonizado numerosos robos, algunos con violencia, consolidándose como un personaje temido y reiterativo en los partes policiales.

Mientras la policía hace su trabajo, la comunidad se pregunta: ¿hasta cuándo seguirá entrando por una puerta y saliendo por la otra?

  • Catamarca: robaron y vandalizaron la iglesia de San Pablo en Capayán

    Catamarca: robaron y vandalizaron la iglesia de San Pablo en Capayán

    Susana Bustamante, integrante del Consejo Pastoral de la Iglesia San Nicolás de Bari de la localidad capayense de San Pablo, se refirió al ilícito perpetrado por desconocidos. Indicó que delincuentes ingresaron al templo, rompieron aberturas y sustrajeron sanitarios para, posteriormente, darse a la fuga. La mujer aseguró que hasta el momento no se logró recuperar…

  • Récord criminal en Catamarca: “La Mafia” De Cicco suma su detención número 25 en lo que va del año

    Récord criminal en Catamarca: “La Mafia” De Cicco suma su detención número 25 en lo que va del año

    Hace pocas horas, efectivos de la Comisaría Novena detuvieron nuevamente a Diego Matías De Cicco, alias “La Mafia”, de 24 años, en inmediaciones del barrio Santa Marta. El joven, conocido en el ambiente delictivo por su frondoso prontuario que en esta página de Radio TV Valle Viejo detallamos en varias ocasiones, fue sorprendido sobre Avenida…

  • Masacre en Misiones: “No podíamos imaginar que él fuera capaz de esto”, dijo el hermano de una de las víctimas

    Masacre en Misiones: “No podíamos imaginar que él fuera capaz de esto”, dijo el hermano de una de las víctimas

    La comunidad del barrio San Lorenzo, en Posadas, permanece conmocionada tras la trágica masacre familiar ocurrida, que dejó dos hijos asesinados y dos familiares graves luchando por sus vidas. Gustavo Vieira, hermano de Paola, una de las víctimas internadas, reconstruyó detalles y emociones de un hecho que aún duele en el barrio y en la…

  • Catamarca: detienen a un joven de 20 años con marihuana en Belén

    Catamarca: detienen a un joven de 20 años con marihuana en Belén

    A las 14:05 de la tarde de ayer, mientras numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Belén) realizaban un operativo de control vehicular en el puesto Alpamicuna, ubicado en la Ruta Nacional N° 40, Departamento Belén, controlaron una motocicleta Motomel S2 150 cc., de colores negro y azul, en la que circulaba una persona del sexo masculino, quien habría intentado…

  • ANSES: calendario de pagos para hoy miércoles

    ANSES: calendario de pagos para hoy miércoles

    ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,62 por ciento. Pensiones No Contributivas Titulares con documentos finalizados en 6 y 7 cobran su haber…

  • “¿Hasta cuándo los chacareros vamos a seguir aguantando la corrupción del clan Zenteno?”: la crítica de una diputada libertaria en Catamarca

    “¿Hasta cuándo los chacareros vamos a seguir aguantando la corrupción del clan Zenteno?”: la crítica de una diputada libertaria en Catamarca

    La diputada provincial, Ana Lía Aguaisol, se refirió en duros términos a la gestión municipal de Valle Viejo. La legisladora de La Libertad Avanza cuestionó que Inés Zenteno, subsecretaria de Discapacidad, Inclusión y Políticas Sociales y hermana de la intendenta, haya gastado más de 16 millones de pesos en la compra de tachos de pintura…