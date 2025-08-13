Récord criminal en Catamarca: “La Mafia” De Cicco suma su detención número 25 en lo que va del año

Hace pocas horas, efectivos de la Comisaría Novena detuvieron nuevamente a Diego Matías De Cicco, alias “La Mafia”, de 24 años, en inmediaciones del barrio Santa Marta. El joven, conocido en el ambiente delictivo por su frondoso prontuario que en esta página de Radio TV Valle Viejo detallamos en varias ocasiones, fue sorprendido sobre Avenida Emilio Molina portando un elemento de dudosa procedencia e intentó huir, pero fue rápidamente reducido por el personal policial.

Lo que genera indignación es que esta es su detención número 26 en lo que va del año, un verdadero récord criminal, sin que la justicia haya logrado mantenerlo tras las rejas por tiempo prolongado. “La Mafia”, oriundo de Santiago del Estero y afincado en Catamarca desde muy chico, ha protagonizado numerosos robos, algunos con violencia, consolidándose como un personaje temido y reiterativo en los partes policiales.

Mientras la policía hace su trabajo, la comunidad se pregunta: ¿hasta cuándo seguirá entrando por una puerta y saliendo por la otra?