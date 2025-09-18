Radio TV Valle Viejo
Reconocimientos en el Senado de Catamarca

Por iniciativa de la senadora Andrea Lobo, el Senado dio media sanción al proyecto que impone el nombre de “Dr. Alejandro Quiroga” al Centro Asistencial Primario de Salud (CAPS) de Nueva Coneta, departamento Capayán.
La propuesta busca rendir homenaje a un profesional de la salud que dedicó su vida al servicio de la comunidad. El Dr. Quiroga ejerció como médico de zona desde 1973 hasta 1995, y en los primeros años llegó incluso a poner su propia vivienda a disposición como posta sanitaria, garantizando la atención en condiciones dignas cuando la infraestructura oficial no era apta.
El reconocimiento refleja no solo su extensa trayectoria médica, sino también su vocación de servicio, entrega social y compromiso comunitario, valores que marcaron a generaciones de vecinos de Capayán y localidades aledañas.

La Cámara Alta aprobó de igual manera distintas declaraciones:
Por iniciativa del senador José Alaníz, se acompañó el reconocimiento a la labor de las bioquímicas Dra. Gladys Beatriz Silva (1983-2018) y Dra. Susana María Vilecco (1980-2017), ambas del Hospital Zonal de Tinogasta, por su aporte al sistema sanitario local.
Impulsadas por la senadora Virginia Del Arco se destacó a las docentes Silvia Eleonora Savio de Curchod y Alicia Secaff de Aredes, del departamento Paclín, por su vocación, entrega y compromiso con la educación.

