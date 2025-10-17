Reconocimiento a los deportistas de Catamarca destacados de los Evita 2025

En el Salón de Interpretación de Catamarca en el Predio Ferial, se realizó la entrega de distinciones a los deportistas catamarqueños medallistas en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025, y de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores. El acto estuvo encabezado por la ministra de Cultura, Turismo y Deporte Daiana Roldán, el secretario de Deportes y Recreación Guillermo Perna, acompañados por los directores de Deporte Social Federico Andrada y de Deporte Adaptado Gonzalo Pérez.

“Los felicito por esta gran experiencia y los resultados que lograron. En una situación actual tan compleja, fue un esfuerzo del gobierno Provincial que hayan podido participar. Fue una decisión de nuestro gobernador Raúl Jalil”, resaltó la Ministra, dirigiéndose a los deportistas. “Le hago un agradecimiento personal a la Ministra porque en este momento difícil en lo económico, el Gobernador tomó la decisión política de que puedan participar y estamos muy contentos. Quiero felicitar por todo el trabajo que se hizo en 40 días a deportistas, profesores, familias, municipios. Los Juegos Evita son importantes porque le estamos dando un futuro a los chicos”, destacó, por su parte, el secretario Perna.

Los reconocimientos iniciaron por la delegación que viajó a Mar del Plata del 29 de septiembre al 4 de octubre en Juveniles, tanto en Convencionales como Adaptados, que lograron un total de 34 medallas en conjunto. Por el lado de Convencionales, se conquistaron cuatro oros: Thomas Breppe (Ciclismo, 500 metros); Tiziano Calderón (Atletismo, 80 metros llanos); Valentina Corpacci (BMX Freestyle), y el equipo de Gimnasia Artística Ramiro: Efraín Vega Rabinovich, Baltazar Alessandro Fuentes y Lucas Mansilla. De plata, cinco preseas: Julia Reyna Furque (Judo); Sofía Chayle (Triatlón); Fernanda Varas y Tadeo Joaquín Robledo (Tiro con Arco Mixto); Javier Correa (Atletismo, 2000 mts Marcha); y Giovanni García (E-Sports). Además, tres de bronce: Melina Agüero (Boxeo); Tadeo Joaquín Robledo (Tiro con Arco Masculino); Emilio Valdez (Atletismo, 600 mts).

Por el lado de Adaptado, conquistaron 14 doradas: Milagros Nieva (Natación Adaptada, 25 mts Mariposa); Julián Nieva (Natación Adaptada, 25 mts Libre); Celeste Mansilla (Atletismo Adaptado, Salto en Largo, 100 y 200 mts); Magalí Contreras (Atletismo Adaptado, 200 y 100 mts, Bala y Salto); Gerónimo Tarifa (Atletismo Adaptado, 200 y 100 mts, Bala y Salto); y Valentín Ybañez (Powerlifting Adaptado, Promocional). También tres plateadas más en Atletismo Adaptado: Celeste Mansilla (Bala), y Uriel Quiroga (Salto y 1500 mts). Además, sumaron cinco de bronce: Darío Luna (Tenis de Mesa Adaptado, Single); Esteban Barrionuevo (Natación Adaptada, 25 mts Espalda); y en Atletismo Adaptado: Uriel Quiroga (200 mts); y Nicolás Coronel (200 y 100 mts).

Por el lado de los Juegos de Adultos Mayores, se desarrollaron del 1 al 5 de septiembre en la ciudad de Salta. Allí, se destacaron con medallas de plata Teresita Toledo (Orientación) y Amanda Carrizo (Sapo); y de bronce Luis Alfredo Salas (Orientación) y el equipo de Newcom de Belén.

Este evento fue declarado de Interés Parlamentario con la presencia de la diputada Provincial Josefina Herr, que hizo entrega del instrumento de la misma.