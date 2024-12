Recién mañana se conocerá la pena por el crimen de Ocampo, y hubo duro reproche al abogado Gandini

El viernes pasado, un jurado popular declaró culpable a Enzo Morales del delito de “homicidio simple” por el crimen de Hugo Ariel Ocampo. El 18 de enero de 2021, se denunció su desaparición y el 24 de enero hallaron sus restos en Antapoca, Valle Viejo.

El juez director Jorge Palacios había convocado a las partes para hoy, a las 9, para concretar la audiencia de cesura de pena, sin embargo el trámite pasó para mañana jueves. El delito que condena a Morales prevé una escala penal de 8 a 25 años de prisión.

Morales llegó a juicio con Cintia Soledad Bazán, quien fue su pareja y, además, mantenía una relación paralela con Ocampo. La fiscal de Instrucción de Primera Nominación, Yésica Miranda, había acusado a ambos por “homicidio agravado por alevosía” y a Bazán le agregó un segundo agravante: “por mediar una relación de pareja”. Con esta imputación, ambos acusados se enfrentaban a una pena de prisión perpetua.

El hermano de la víctima, Carlos Ocampo, salió al cruce del abogado Estanislao Gandini, defensor de Morales, por haber manifestado que fue un “triunfo” la reducción de la pena para su cliente, al haber sido condenado por homicidio simple y no por homicidio calificado.

Carlos Ocampo, en su descargo contra Gandini le reprochó: “Decía que nosotros mediatizábamos esta causa. Cuando a mi hermano lo mataron y lo tiraron dentro de un aljibe y ellos estaban escondidos y quedó demostrado que hicieron artimañas para hacer desaparecer todo. ¿Eso es mediatizar una causa? ¿Por qué no dice que los hermanos de Ariel, la mamá de Ariel, los amigos, los vecinos, los hijos de Ariel salían a pedir justicia? ¿Por qué no salió a decir que nosotros marchamos pidiendo justicia por mi hermano, no mediatizando una causa? Y que después este atorrante, no lo voy a nombrar, pero el abogado oficial de Enzo Morales salió a decir que es un triunfo que le hayan dado una condena mucho menor por la que llegaba. Te voy a decir a vos, abogado, a vos te lo voy a decir. No te voy a nombrar porque sos una lacra. Sos una basura igual que Enzo Morales. Te lo digo de frente, porque solamente una basura como vos podés salir a decir después de ver el sufrimiento de una madre, que es un triunfo. Sos la peor basura que hay, Estanilado, sos una mugre. Nunca le pediste perdón a esta familia, pero no perdón por defender una basura, sino por lo menos decir lo siento. Decirle a mi madre, vos que acompañaste desde el momento cero el proceso este. Decirle a mi madre, señora, lo siento por la pérdida de su hijo. No, vos salís a decir ahora, mugre humana, que después de tres años y diez meses esto fue mediatizar una causa. Estás muy equivocado. Esto es luchar por justicia, por el asesinato de una persona”.