Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Rechazaron el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad en Diputados

La mega sesión convocada por la oposición para este miércoles comenzó con un duro golpe para el gobierno de Javier Milei con el rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición reunió cómodamente la mayoría especial de dos tercios con 172 votos afirmativos, mientras que los libertarios y sus aliados sumaron 73 rechazos. Hubo 2 abstenciones. La norma, que actualiza aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, había sido aprobada con amplio consenso político pero la Casa Rosada la rechazó por su alto costo fiscal.

Sin embargo, pocas horas antes del inicio de la sesión el vocero presidencial Manuel Adorni anunció a través de las redes sociales que el Gobierno “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”. “Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, dijo Adorni. La maniobra estaba claramente destinada a meter una cuña en la mayoría opositora pero no tuvo éxito.

Al inicio de la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que la oposición deberá reunir dos tercios de los votos para habilitar el debate de cada uno de los vetos. Luego tendrán que alcanzar nuevamente esa mayoría para rechazarlos.

La oposición logró los dos tercios y se encendieron luces de alarma en el tablero de control de los libertarios porque se hizo evidente que antiguos aliados no estaban dispuestos a jugar en tándem con el bloque violeta.

  • Lucha contra la piratería: detuvieron a “Shishi”, el creador de Al Ángulo TV

    Lucha contra la piratería: detuvieron a “Shishi”, el creador de Al Ángulo TV

    La Justicia argentina concretó hoy otro certero golpe contra la piratería audiovisual en Latinoamérica al detener en su vivienda a quien está considerado como el fundador del sitio web “Al Ángulo TV”, que retransmitía en forma ilegal partidos de fútbol nacionales e internacionales y eventos deportivos de alto perfil, como la Fórmula 1. La captura…

  • Rechazaron el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad en Diputados

    Rechazaron el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad en Diputados

    La mega sesión convocada por la oposición para este miércoles comenzó con un duro golpe para el gobierno de Javier Milei con el rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición reunió cómodamente la mayoría especial de dos tercios con 172 votos afirmativos, mientras que los libertarios y sus aliados sumaron 73 rechazos. Hubo 2…

  • La OSEP congela el precio de los coseguros hasta diciembre

    La OSEP congela el precio de los coseguros hasta diciembre

    La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) decidió congelar el valor de los coseguros que los afiliados deben pagar por consultas, prácticas e internaciones hasta el mes de diciembre. La medida se tomó con el objetivo de brindar un apoyo económico a los afiliados de la Obra Social, quienes de esta manera no abonarán…

  • Catamarca: Minería mantiene certificación de la Norma “Sistema de Gestión de la Calidad”

    Catamarca: Minería mantiene certificación de la Norma “Sistema de Gestión de la Calidad”

    Del 14 al 18 de agosto, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) realizó la auditoría de seguimiento Nº 2 al Departamento Geoquímica Ambiental, de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, del Ministerio de Minería. En base a los resultados surgidos durante la auditoria externa, el auditor responsable del seguimiento, Elizabeth Camisay, recomendó:…

  • Catamarca: convocatoria a emprendedores, artistas y prestadores de servicio

    Catamarca: convocatoria a emprendedores, artistas y prestadores de servicio

    La comunidad de Feria Emprender continúa creciendo y ya reúne a más de 430 emprendedores de distintos rubros que encontraron en este espacio una oportunidad para visibilizar sus proyectos, potenciar sus ventas y generar nuevas conexiones. Si sos emprendedor, artista (música, danza) o brindás algún servicio, podés sumarte de manera gratuita registrando tus datos en…

  • La presencia de 136 diputados dio inicio a una sesión difícil para el Gobierno buscando rechazar los vetos de Milei

    La presencia de 136 diputados dio inicio a una sesión difícil para el Gobierno buscando rechazar los vetos de Milei

    Un total de 136 diputados -entre ellos los libertarios Marcela Pagano Carlos D’Alessandro- dieron quórum y comenzó la sesión en la Cámara de Diputados, donde la oposición intentará rechazar los vetos de Javier Milei al aumento de las jubilaciones, la emergencia en discapacidad, la prórroga de la moratoria previsional y la asistencia económica a Bahía Blanca tras las inundaciones que se produjeron en el mes de marzo…