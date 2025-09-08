Rebelión en La Fray: el Centro de Estudiantes denunció “agresiones y humillaciones” de la directora Cora Modotti

Luego de una polémica por las denuncias de padres y estudiantes de la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú, la semana pasada, contra la directora del establecimiento por exigir a las alumnas el largo de las faldas de las polleras, este lunes escaló la situación.

Se conoció que, miembros del centro de estudiantes de la institución, elevaron una nota al rector Oscar Arellano solicitando medidas urgentes frente a lo que calificaron como “graves agresiones psicológicas y humillaciones públicas” ejercidas por la directora del Nivel Secundario, Andrea Cora Modotti.

En el escrito, los alumnos advirtieron que la situación “compromete seriamente el bienestar, la salud mental y el desarrollo académico” de la comunidad educativa. Señalaron un “patrón de agresión verbal y psicológica” y acusaron a la directora de haber humillado públicamente a estudiantes. Incluso aseguraron que hubo alumnas sometidas a inspecciones indebidas de su vestimenta: “tocándolas en la zona de las polleras y obligándolas a medirlas frente a todo el curso y autoridades”, lo que, según el documento, constituye “una clara agresión sexual y psicológica”.

Respecto a la polémica, la directora Cora Modotti había declarado este mediodía a un medio que “jamás expondría a mis alumnos”, y señaló que esta situación se trata de un ataque personal: “Parece que es muy codiciado el cargo y quieren sacarme”.

La misiva de los alumnos al rector señala: “Estas acciones no son incidentes aislados, sino patrones de conducta que están dejando consecuencias devastadoras en la salud mental de nuestro alumnado”, advirtieron los estudiantes, quienes sostienen que el “ambiente saludable y digno para el aprendizaje se ha desmoronado, siendo reemplazado por un clima de tensión y desconfianza”. En la nota dirigida al rector, exigieron “una intervención inmediata y contundente” para revertir la situación. “Esperamos una respuesta a la altura de la gravedad de los hechos expuestos y confiamos en su pronta acción”, termina diciendo la carta a Arellano.

Otra docente Modotti en la mira

El pasado 5 de agosto, en esta página informamos sobre otro conflicto vinculado al apellido Modotti. Fue cuando los padres habían decidió no enviar a sus hijos al establecimiento hasta que otra docente esté a cargo de los menores y exigieron a los directivos que intervengan de manera inmediata para que los chicos no pierdan días de clases.

En ese momento, se indicaba que padres de niños que asisten a la sala de 5 años de la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú, solicitaron que la docente Hebe Mabel Modotti, madre Juan Ignacio Reyes Modotti, sea apartada del aula hasta que la Justicia determine si tuvo alguna relación o no con el caso de violencia en el que fue víctima el florista Maximiliano Gutiérrez. El pedido fue formulado mediante una nota que presentada a la directora del Nivel Inicial de esa institución educativa, María Cristina Herrera.

La docente había sido designada para cubrir una suplencia en el turno tarde, y cuando los padres tomaron conocimiento, pidieron se reemplace su designación de inmediato. Los padres explicaron que, “según los medios de comunicación, la investigación fue ampliada a los fines de establecer si la docente tuvo o no participación, por lo que buscan poner en resguardo a los menores hasta que la Justicia se expida”. La docente se desempeñaba como maestra en el mismo jardín en el turno mañana.