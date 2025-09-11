Rebelión en La Fray: Arellano iniciará una investigación sumaria por los reclamo de estudiantes y padres

El rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Oscar Arellano, se pronunció hoy sobre la polémica en la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú, donde familiares de los estudiantes solicitaron su intervención en el conflicto por supuesto maltrato de la Directora.

Arellano explicó que se reunió con los padres porque consideraba que, ante este tipo de situaciones, el diálogo es la herramienta fundamental. “Hay que abordar esto con mucha seriedad y responsabilidad, estableciendo el diálogo. Tenemos que dar espacios de convivencia y esclarecer las normas”, señaló.

Recordemos que los tutores le habían elevado una nota detallando la preocupación, no solo por lo referido al uniforme, sino también por los días y horas de clases insuficientes para cumplir con los programas mínimos, esto en relación al alto número de paros docentes.

El rector en contacto con la prensa apuntó que el desafío de la universidad, en cuanto a la primera polémica, es analizar las nuevas circunstancias y establecer mecanismos de convivencia que beneficien a todas las partes, priorizando la contención y el aprendizaje de los alumnos.

Por otra parte, Arellano confirmó que se reunirá este mismo jueves con la directora de la institución, Cora Modotti, y aseguró que se realizará una investigación sumaria de manera independiente a lo que surja del encuentro: “La conversación con la directora permitirá conocer su posición, pero la investigación sumaria debe llevarse adelante independientemente de esto. Si surge la posibilidad de reunirnos entre las partes, seguramente lo haremos”.