Rebeldes hutíes de Yemen anunciaron la muerte de su primer ministro por un ataque de las fuerzas de Israel

La presidencia de los hutíes, el grupo respaldado por Irán que controla la mayor parte de Yemen, confirmó a través de un comunicado oficial que el primer ministro Ahmed al-Rahawi y varios otros ministros murieron en el ataque lanzado el jueves pasado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En la operación en Saná, el jefe del Estado Mayor, Muhammad Abdel-Karim al-Ghammari, desapareció bajo los escombros. El ejército israelí estima que también murió.

La presidencia hutí afirmó que “otros ministros resultaron heridos, algunos de gravedad y otros de gravedad moderada”, y enfatizó que “el gobierno seguirá desempeñando sus funciones en la gestión de los asuntos”. “Las instituciones seguirán prestando servicios al pueblo yemení y no se verán afectadas, independientemente de la magnitud de la tragedia”, indicaron.

Luego, advirtieron: “La sangre de los caídos será el combustible y la motivación para continuar por el mismo camino. Prometemos a nuestro pueblo, al pueblo palestino, y a toda la nación que seguiremos apoyando y defendiendo a los residentes de Gaza. Seguiremos fortaleciendo nuestras fuerzas y desarrollando las capacidades para afrontar los desafíos y los peligros”.

Según el sitio web de la oposición yemení “Línea de Defensa”, los hutíes impusieron severas medidas de seguridad en la zona de Hadda, al oeste del palacio presidencial en Saná, donde se produjo el ataque.

La zona, según el informe, alberga delegaciones diplomáticas y las viviendas de líderes que ocuparon las viviendas de figuras de la oposición en la provincia. Allí también se inició una campaña de arrestos e investigaciones contra ciudadanos acusados de “colaborar con el ataque”.