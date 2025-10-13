Reapareció Massa: se mostró con candidatos peronistas en Santa Fe para respaldar la unidad

El exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa reapareció con bajo perfil esta semana en Santa Fe, donde mantuvo un encuentro con referentes peronistas locales para apuntalar la campaña de la principal candidata del PJ en esa provincia, Caren Tepp, y consolidar la unidad del espacio de cara a las elecciones.

La reunión se llevó a cabo en Rosario, en la casa del presidente del Frente Renovador local, Diego Giuliano, y contó con la participación de Tepp (Fuerza Patria), el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, el candidato a diputado nacional Oscar “Cachi” Martínez, Juan Montalvo y el propio Giuliano. Allí, delinearon la estrategia para capitalizar los 37 puntos que Massa obtuvo en la primera vuelta presidencial y dar mayor visibilidad a la figura de Tepp.

Fuentes cercanas al encuentro señalaron que el tigrense, pese a no ser candidato en este turno, se comprometió a seguir promoviendo la renovación del peronismo, impulsando listas con dirigentes jóvenes y poniendo el foco en la unidad como herramienta para enfrentar el avance de Javier Milei.

En ese sentido, destacaron que en Santa Fe, al igual que en la provincia de Buenos Aires, se logró una lista de consenso entre los distintos sectores del PJ, lo que permitió consolidar una propuesta con proyección nacional. “Así como Massa fue el arquitecto de la unidad que permitió el triunfo en Buenos Aires, ahora busca replicar esa fórmula en otros distritos clave”, remarcaron.

Durante la reunión también compartieron propuestas programáticas centradas en soluciones para el presente y el futuro de la provincia, y evaluaron los pasos a seguir en los próximos diez días, con el objetivo de dar un impulso final a la candidatura de Tepp frente a los postulantes de La Libertad Avanza y del oficialismo provincial.

El encuentro se dio tras el empate 1 a 1 entre Newell’s y Tigre, en la noche del miércoles, y fue interpretado en el peronismo como un gesto de respaldo activo de Massa a las candidaturas locales, aun sin ocupar hoy un lugar en las listas.