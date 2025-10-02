Realizarán en Catamarca el 1er. Festival en movimiento por la Salud Mental



Bajo el lema “Somos todos protagonistas”, los ministerios de Salud y Gobierno presentaron las actividades que llevarán a cabo con motivo del Mes de la Salud Mental, poniendo énfasis en la participación de toda la comunidad. En conferencia de prensa, la directora de Políticas Asistenciales en Salud Mental, Julieta Lobo Molina, precisó que “venimos preparando una serie de capacitaciones para lanzar la semana que viene y un operativo de salud mental con los agentes sanitarios que hacen territorio en Valle Central, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, para fortalecer los registros de las problemáticas de salud mental”.

Por otro lado, se anunció la segunda edición del Curso de Actualización y Fortalecimiento de los Abordajes de Salud Mental en modalidad híbrida para comprender al interior de la Provincia, a fin de fortalecer las atenciones y articulaciones con otros organismos en el interior; y la reactivación de algunos dispositivos grupales para el cuidado de la salud mental, como Grupo Sostén.

En este marco, se destaca el anuncio del 1° Festival en movimiento por la Salud Mental, que se realizará el jueves 9 de 17 a 21 horas en la Plaza de Choya, con diferentes actividades artísticas y un encuentro ferial, donde cada una de las personas que quieran participar con sus emprendimientos puedan acercar sus propuestas, incluidas instituciones privadas.

Por su parte, la secretaria del Órgano de Revisión de Salud Mental y Adicciones, Anahí Costa, expresó que “cuando decimos que la salud mental nos atraviesa todo, también la respuesta debe ser desde el Estado, desde el entorno familiar, desde el lugar donde se encuentra esa persona con los padecimientos mentales. Y una de las cuestiones específicas que queremos lograr con este festival es construir redes, llegar a los jóvenes con un mensaje desde la prevención”.

“Y justamente en esta valoración de los derechos humanos, también desde el Ministerio de Gobierno, desde el área de la Dirección de Participación Ciudadana, se vienen dando capacitaciones del derecho a votar, y los usuarios y usuarias de salud mental, o sea aquellas personas que se encuentran internadas también tienen el derecho a votar y como organismo queremos garantizar esos derechos”, resaltó Costa. De la conferencia también participaron Carolina Álvarez, directora de Prevención de Salud Mental, y Gastón Venturini, secretario de Justicia y Participación Ciudadana.