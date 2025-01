Reacción de políticos por el caso del policía que baleó a un ladrón en Catamarca

El hecho ocurrió a las 3:00 de esta madrugada de ayer sábado en una vivienda ubicada en el barrio Eva Perón, y según las primeras fuentes consultadas indicaron que un oficial de apellido Ortega se encontraba en su casa junto a su esposa y su hija de 5 años cuando escuchó ruidos.

Al salir encontró a un hombre con intenciones de cometer un ilícito por lo que ambos se habrían trenzado en una pelea. El malviviente habría intentado agredir al uniformado con un elemento punzocortante por lo que Ortega le descerrajó un disparo con el arma reglamentaria que impactó en el abdomen del ladrón, quien herido emprendió la huida siendo interceptado en Avenida México.

Allí fue asistido por el SAME y trasladado al Hospital San Juan Bautista donde quedó internado y arrestado bajo las directivas del fiscal Hugo Leandro Costilla, quien también ordenó el arresto del integrante de la fuerza policial. Trascendió que el herido sería vecino del policía y que contaría con un frondoso prontuario.

No fue tan así

En la tarde del sábado se conocieron más detalles sobre el caso del policía que disparó contra un delincuente en el Norte de la Capital. Trascendió que un video desde una cámara de seguridad de la zona muestra que Brandán, el herido de bala, no se encontraba en el interior de la vivienda como el policía de apellido Ortega relató en las primeras versiones del hecho.

El ladrón habría intentado robar una bombilla de luz en la casa vecina del policía, y éste se habría encontrado con la escena, efectuando al menos dos disparos, uno de ellos impactó en la zona abdominal y otro en la pierna de Brandán.

Más complicado

Anoche, el caso ya había tomado un giro contundente, bajo la investigación del fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla. Se conocieron otros detalles: que a las 2:30 de la mañana en las inmediaciones de las avenidas México y Legisladores vecinos llamaron a la policía al escuchar detonaciones. Al llegar al lugar, los uniformados visualizaron a dos personas en la vía pública, una tendida en el suelo y otra con el torso desnudo, quien se identificó como policía y manifestó haber reducido al individuo herido, a quien sindicó de haber ingresado a robar en su vivienda. Los policías convocaron al SAME para asistir al herido y notificaron al fiscal, resguardando el arma de fuego hasta la llegada de los peritos.

Las primeras actuaciones se basaron en la declaración del policía de apellido Ortega, quien afirmó haber actuado en defensa propia al reducir al individuo que habría ingresado a su vivienda y lo habría atacado con un arma blanca. Esta versión fue respaldada por su pareja, quien también radicó una denuncia detallando lo mismo. En el lugar se secuestró un arma blanca. Sin embargo, con el avance de la investigación, las pruebas reunidas por los peritos y el análisis de una cámara de seguridad de un comercio revelaron que los hechos no ocurrieron como Ortega y su pareja lo habían indicado.

Las imágenes registradas muestran a un individuo identificado de apellido Brandán intentando robar un reflector ubicado en la vía pública. El video evidencia que Brandán no portaba un arma blanca y quedó registrado cómo el policía Ortega lo sorprende en el lugar y comienza a dispararle. En la grabación se escuchan tres detonaciones, aunque las pericias indican que se realizaron al menos seis disparos. Todo sucedió en la vereda del local comercial.

El informe pericial que incluye trayecto de vainas servidas en la calle y veredas, también señala que el policía recorrió tres cuadras en zigzag realizando disparos, dos de los cuales impactaron en Brandán. Por otro lado, un allanamiento realizado en la vivienda de Ortega no encontró evidencias que respalden su afirmación de que los hechos ocurrieron en el interior del domicilio.

Reacción de políticos

En las primeras actuaciones, y sin contar aún con el video, el fiscal había ordenado el arresto preventivo del policía conforme al artículo 285 del Código Procesal Penal. También se le realizó una inspección corporal y los procedimientos correspondientes. Este procedimiento del investigador, causó la reacción de políticos a través de las redes sociales.

El primero fue el diputado provincial Tiago Puente: “¿Cómo puede ser que un Policía quede detenido por cumplir su deber?” manifestó Puente en su cuenta de la red social “X”, donde además arrobó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El legislador comparó lo ocurrido en Catamarca, con el resonante caso del policía Chocobar.

En el mismo sentido, apareció en las redes sociales una publicación del diputado libertario Adrián Brizuela, quien escribió textualmente: “Siempre del lado del orden y del sentido común. Que un efectivo de la Policía de Catamarca esté preso precisamente por cumplir con su deber es una de las tantas ironías de la Argentina que nos dejaron décadas de populismo y doctrina Zaffaroni. Que quienes perpetraron un asalto a mano armada y toma de rehenes hayan resultado absueltos por sus conexiones políticas y por el mismo fiscal que ahora ordenó la detención del uniformado muestra lo endeble de nuestras instituciones y la enorme tarea de “batalla cultural” que tenemos por delante. Es deber indelegable del estado proteger la vida, que incluye la integridad física de toda persona, la propiedad privada en todas sus dimensiones y la libertad. Las fuerzas de seguridad deben contar con la capacitación, los recursos y el marco normativo adecuado para actuar. Una sociedad sin valores y donde choros y delincuentes sean presentados como víctimas es una sociedad perdida. Exigimos la inmediata liberación del policía detenido. El caso Chocobar nos dejó una lección y un precedente que no podemos ignorar”.

Algunas horas después, ante algunas reacciones en contra de su posteo, Brizuela redobló la apuesta y publicó: “Por qué razón yo debería creerle a un delincuente y no a un policía que representa al estado, ha sido entrenado por el mismo estado y tiene la obligación de actuar dentro y fuera de su domicilio? Por qué yo debería creer la versión de un malviviente y no la de un servidor público que tiene todo para perder y que tranquilamente podría haber mirado para otro lado y hoy no estaría preso? El uso del arma es siempre un tema de extensos debates. Cómo se evalúa la peligrosidad del sujeto en ese contexto particular? Estaba armado (un arma blanca es un arma)? Existió advertencia previa, discusión, forcejeo, había luz suficiente etc.? Todo será tema de investigación. Lo que me resulta indignante es que diputados de la extrema izquierda salgan a minimizar el hecho “estaba robando un foco al vecino”. Cómo puedo saber yo que la presencia de un extraño con una arma blanca estaba robando un foco o por atentar contra mi vida? Tenemos fresco el asesinato del policía Diego Chávez en Valle Chico. Son los mismos hipócritas que piden cárcel por “discursos de odio”, apoyan estructuras estatales que instigan denuncias falsas, pero se oponen a las pistolas Taser y hacen silencio cómplice frente a las violaciones a los DDHH de los dictadores de izquierda. Ya lo dijo el presidente Milei, salir a delinquir no puede ser gratis y desde ahora el que las hace las paga. La grieta está más clara que nunca. De un lado los que defienden y justifican a energúmenos de todo tipo. Del otro los que defendemos a los ciudadanos de bien, a los que trabajan y a los que aún desempleados y pasándola mal, nunca se les ocurriría agarrar un fierro y salir a delinquir. Afortunadamente hay un nuevo paradigma en la Argentina de Milei y Bulrich. Ojalá eso se vea reflejado pronto en iniciativas legislativas en el mismo sentido”.

El dirigente de la izquierda, Pedro Saracho, ironizó en las redes: “Qué velocidad los fachitos para salir a respaldar a cualquiera que se haga el Sheriff, tirando a matar, creyéndose dueño de la vida del otro. Creo que tenían atragantado el posteo desde el día que el policía retirado mató al colectivero. Chocobar es un asesino como los que mataron a Diego Pachao, los policías no son jueces, en argentina no existe la pena de muerte. Tiago Ignacio Puente y Adrian Brizuela promueven un discurso peligroso vasado (SIC) en el odio a los pobres y se escudan en la inseguridad que genera las políticas de su gobierno”.

Desde ese mismo sector político, la diputada oficialista Adriana Díaz opinó que este hecho “es un clarísimo caso de gatillo fácil. Le disparó dos balazos al cuerpo, porque presuntamente estaba robando un foco en casa vecina. Tiene que saber el agente policial, que ya fue detenido como corresponde, y también los diputados que salieron a pedir su libertad, que el hurto simple no se castiga con pena de muerte y que mucho menos un efectivo al que el Estado le confía un arma para su uso limitado y responsable, se puede convertir en verdugo”, consideró la legisladora Diaz.

El ladrón de apellido Brandán presenta dos heridas de bala: una en la pierna y otra en el esternón izquierdo. Uno de los proyectiles le causó daños en el bazo, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica para su extracción. Actualmente, se encuentra internado en terapia intensiva, con estado delicado y pronóstico reservado.