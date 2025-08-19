Raúl Jalil y Magistrados analizan reformas clave para la Justicia de Catamarca

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, recibieron en Casa de Gobierno a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca, donde abordaron temas clave sobre el funcionamiento de la Justicia y la realidad institucional del Poder Judicial provincial.

Durante el encuentro se destacó la necesidad de modernizar los códigos procesales para responder a los desafíos que imponen la tecnología, los cambios culturales y sociales, con el objetivo de contar con un Poder Judicial más cercano, eficiente y actualizado.

Además, se dialogó sobre el 50° aniversario de la Asociación, un hito que refuerza el compromiso con la defensa de la magistratura y el fortalecimiento del sistema judicial en la provincia. En este marco, la presidenta Dra. Marcia Lozada Figueroa informó sobre la realización de las Primeras Jornadas Multifueros, los días 11 y 12 de septiembre, en las que se abordarán temáticas de actualidad para todos los operadores judiciales.

También participaron de la reunión los miembros de la Asociación Lucas Vaccaroni, Pablo Sosa Guzmán, Silvina Fullana, Paola Paradi y Erica Saccher Maione.