Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Raúl Jalil y los otros gobernadores que felicitaron a Axel Kicillof

Anoche, pasadas las 21 horas, comenzaron a conocerse los primeros resultados de las elecciones bonaerenses, que demuestran una victoria del peronismo por una amplia diferencia por sobre La Libertad Avanza (LLA). En consecuencia, las reacciones de los gobernadores no se hicieron esperar: desde un llamado de atención al Gobierno, con un mensaje unificado, al festejo peronista.

Pese a que el escrutinio continúa, Fuerza Patria se posiciona cerca de 13 puntos por encima de LLA en la Provincia de Buenos Aires, lo que llevó al presidente Javier Milei a reconocer la derrota desde el búnker en La Plata. “Hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, señaló.

Los dirigentes provinciales que integran la fuerza Provincias Unidas eligieron hacer eco de la victoria peronista en la Provincia de Buenos Aires con un mensaje unificado en sus redes sociales. Fue el caso de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Hoy los bonaerenses dieron un claro mensaje al Gobierno nacional. Sin gestión no hay futuro, nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos”, comienza diciendo el comunicado.

En esa línea, enviaron un mensaje de advertencia al Ejecutivo al decir: “Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas”.

“Desde el interior productivo, Provincias Unidas tiene mucho para decir y mucho para HACER. El futuro es con producción, trabajo y sentido común”, cerraron.

Pese a pertenecer a la fuerza federal, Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) optó por compartir un mensaje distinto al de sus pares. En ese sentido, precisó “el resultado es un llamado de atención de la ciudadanía, que le exige al Gobierno nacional más humildad para escuchar al interior que produce, que genera y que trabaja todos los días para sacar el país adelante”. Además, felicitó a los intendentes Manuel Passaglia (San Nicolás de los Arroyos) y Pablo Petrecca (Junín) por la elección.

“Hoy, más que nunca, es tiempo de dejar de lado las peleas inconducentes, los insultos y las agresiones, y construir, de una vez por todas, una verdadera agenda de desarrollo federal”, concluyó.

Por su parte, los referentes peronistas hicieron lo propio y felicitaron a su homólogo bonaerense Axel Kicillof por la victoria, pero también enviaron un mensaje al Presidente. El primero en expresarse fue Ricardo Quintela, de La Rioja, quien expresó: “El pueblo bonaerense habló con contundencia: eligió poner un freno a las políticas crueles de Milei. Este triunfo del peronismo en Buenos Aires demuestra que cuando hay unidad, organización y compromiso, se puede defender a la patria de quienes quieren saquearla y destruirla”.

Felicito al gobernador Axel Kicillof, a los intendentes e intendentas, y a toda la militancia que dejó el alma en cada distrito y pudo llevar un mensaje de esperanza”, escribió y planteó: “Este resultado no es solo una victoria electoral, es un mensaje claro de que con los jubilados nocon las personas con discapacidad no, con los más vulnerables NO”.

Mientras tanto, el mandatario catamarqueño, Raúl Jalil, también peronista, sostuvo: “Gobernar es escuchar y decidir. Argentina requiere consensos para dar pie al crecimiento, el desarrollo, la seguridad y la paz social. Por eso las Provincias del Interior productivo también tienen que ser parte del diálogo que la gente pide”. Tal como hizo Quintela, elogió al peronismo bonaerense por su “unión y compromiso” y al gobernador por la “gran elección”.

Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, consideró a la victoria de Fuerza Patria como un “freno para Milei”. “Felicitamos al pueblo bonaerense por este día de democracia plena y en paz. Una vez más demostró que elige una provincia de trabajo, de producción, igualitaria, que cuida a quienes menos tienen y a quienes todos los días siguen adelante a pesar de las injustas medidas del gobierno nacional”, señaló antes de felicitar a Kicillof.

“Esta elección vuelve a reafirmar que elegimos un Estado eficiente, cercano a cada ciudadano, que busca darle lo mejor: una educación y una salud pública de calidad, una provincia y una nación de trabajo y de producción nacional”, cerró.

El gobernador de La Pampa, Sergio Zilioto, prefirió ser más escueto en sus palabras y se limitó a decir: “Un nuevo capítulo de la fallida serie del fin del peronismo. Se vienen más temporadas”.

Uno de los últimos en referirse a los resultados fue Gustavo Sáenz, de Salta, quien resaltó que “el mensaje de las urnas es un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe escuchar con grandeza, humildad, respeto y humanidad”.

  • Raúl Jalil y los otros gobernadores que felicitaron a Axel Kicillof

    Raúl Jalil y los otros gobernadores que felicitaron a Axel Kicillof

    Anoche, pasadas las 21 horas, comenzaron a conocerse los primeros resultados de las elecciones bonaerenses, que demuestran una victoria del peronismo por una amplia diferencia por sobre La Libertad Avanza (LLA). En consecuencia, las reacciones de los gobernadores no se hicieron esperar: desde un llamado de atención al Gobierno, con un mensaje unificado, al festejo peronista. Pese a que…

  • La foto de la derrota de Javier Milei, con sugestivas ausencias

    La foto de la derrota de Javier Milei, con sugestivas ausencias

    Con rostro adusto, Javier Milei enfrentó su peor noche política en el búnker libertario de La Plata rodeado por casi todo su gabinete. La tristeza fue palpable de principio fin durante los pocos minutos en que ocupó el escenario, reconoció la caída contra el peronismo en Buenos Aires y prometió “corregir errores”, al tiempo que ratificó el rumbo económico de su…

  • La reacción de Luis Caputo a la derrota: “Nada va a cambiar en lo económico, ni en lo cambiario”

    La reacción de Luis Caputo a la derrota: “Nada va a cambiar en lo económico, ni en lo cambiario”

    Al confirmarse la dura derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires (46.9% a 33.8%), el ministro de Economía, Luis Caputo, salió de urgencia a intentar calmar los mercados con un mensaje en sus redes sociales: “Nada va a cambiar en lo económico”. El posteo del ministro, publicado pasadas las 22:00 horas, busca frenar…

  • “Es para Axel, la conducción”: el cántico de los militantes peronistas en el búnker bonaerense de Fuerza Patria

    “Es para Axel, la conducción”: el cántico de los militantes peronistas en el búnker bonaerense de Fuerza Patria

    Luego de la difusión de los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se subió al escenario con todos los integrantes del Poder Ejecutivo, como también a los intendentes y los principales candidatos que participaron en las secciones. En ese marco, el cántico que resonó en las puertas del escenario fue: “Es para…

  • Lucía Corpacci felicitó a Axel Kicillof por el amplio triunfo

    Lucía Corpacci felicitó a Axel Kicillof por el amplio triunfo

    La senadora nacional y vicepresidenta segunda del Partido Justicialista Nacional, Lucía Corpacci, se pronunció sobre el contundente triunfo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. “Felicitaciones a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires, a su gobernador Axel Kicillof y a todas y todos sus candidatos por el triunfo de Fuerza…

  • Para Rubén Manzi, “Milei se creyó su relato; insultar no es gobernar”

    Para Rubén Manzi, “Milei se creyó su relato; insultar no es gobernar”

    Con cerca del 85% de las mesas escrutadas en la provincia de Buenos Aires que marcaron una clara derrota del partido de Javier Milei por 13 puntos, el referente de la Coalición Cívica Catamarca y candidato a diputado por “Primero Catamarca”, Rubén Manzi, expresó: “El discurso violento ya no tiene el efecto del 23, y…