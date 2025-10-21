Raúl Jalil sigue recorriendo obras en el interior

El gobernador Raúl Jalil encabeza hoy una agenda de visitas a obras de asfalto, luminarias y espacios públicos en Santa María, Belén y Tinogasta.

Las actividades incluyen el anuncio de la construcción del Badén de Andalhuala, recorridos por el nuevo hospital de Belén y la cuesta de Zapata, en Londres.

Por la tarde, el mandatario tiene previsto visitar Tinogasta para supervisar trabajos de pavimentación urbana, la nueva oficina SUBE y el área de antecedentes penales.

Mañana la agenda continuará en Fiambala, con obras en el Paseo San Francisco y proyectos de agua y cloacas.