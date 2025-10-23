Raúl Jalil se comparó con Donald Trump en cuanto a la generación de empleo

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, visitó esta mañana Radio TV Valle Viejo, acompañando a los candidatos de Fuerza Patria para las elecciones legislativas del próximo domingo. En un tramo de la entrevista, intentó diferenciarse de las formas de hacer política del Gobierno Nacional que preside Javier Milei, fundamentalmente en materia económica.

Jalil anheló: “Esperemos que la gente nos acompañe el 26 y después ver cuál es la reacción. Yo tengo otra forma de gobernar, voy a con el intendente, le digo, mire, voy a ir tal día, son de otros espacios políticos, con el aguinaldo los ayudamos a todos los intendentes, sin distinción de colores políticos. Creo que hay que gobernar mirando. Se gana con la mayoría, pero se gobierna para todos. Creo que ese es un tema muy importante. A mí lo que me preocupa, creo que nuestro país tiene muchos recursos naturales, tiene muchos recursos humanos, tiene mucha calidad, de médicos, pero también son muy importantes las políticas”.

Luego mencionó, en cuanto al turismo: “Veo que en Catamarca el turismo es impresionante, están pasando entre ochenta y cien autos y motos por el Paso de San Francisco. En el Oeste, la verdad, los felicito a los intendentes, estamos teniendo más turismo a pesar de la depreciación del peso, porque la gente a este peso prefiere viajar a a Brasil, pero bueno, tenemos inversiones de todos los países, de Estados Unidos, de Australia, de Corea, de Japón, de la India, de China, nosotros estamos abiertos y no podemos entrar en discusión políticas, ideológicas”.

En ese punto, el gobernador Jalil se comparó con el presidente estadounidense Donald Trump: “Nosotros necesitamos generar empleo, y estoy muy preocupado, los gobernadores estamos muy preocupados porque vemos que se está perdiendo empleo todos los días por políticas económicas que no ayudan a la creación de empleo. Vayan a preguntarle a Donald Trump. Donald Trump todos los días trata de generar empleo en Estados Unidos, y yo todos los días trato de generar empleo en Catamarca, pero estamos complicados por las políticas económicas, esperemos el resultado del 26, y que si hay diálogo hay consenso, hay que empezar a hablar en serio de las políticas y la destrucción del empleo privado, que trae complicaciones muy grandes para el presupuesto, eso hay que entender. Cuando se pierde un trabajo, la gente va a Acción Social, o va a la Provincia, al primer mostrador, va al va al municipio, entonces ahí se deja de hacer obra, y es un círculo vicioso”.