Raúl Jalil recibió a autoridades del Consejo de la Magistratura de la Nación

En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con funcionarios del Consejo de la Magistratura de la Nación y el decano de la Facultad de Derecho de la UNCA y presidente de la Comisión Evaluadora, Gonzalo Salerno, con quienes dialogó sobre la actualidad del organismo nacional y los procesos que se están llevando adelante.

La reunión tuvo como ejes distintos temas vinculados al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, así como también cuestiones relacionadas con la realidad universitaria y el rol fundamental de la universidad pública en los procesos de diálogo interinstitucional.

Guillermo Tamarit agradeció la predisposición con la que fueron recibidos en Catamarca, y destacó el diálogo mantenido con las autoridades locales. Entre los temas, hablaron sobre la necesidad de la designación de los cargos en la justicia federal, ya que “hay más de un tercio de vacantes elevadas por el Consejo de la Magistratura para que el Poder Ejecutivo lo envíe al Senado”, señaló.

La visita de los funcionarios del Consejo de la Magistratura se enmarca en la actividad organizada por la Facultad de Derecho de la UNCA: un foro itinerante que se desarrolla en distintas provincias y que fue propuesto por el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Decanos de Derecho. Este espacio busca promover el debate sobre la actualidad del Consejo de la Magistratura de la Nación y de los organismos provinciales que tienen como función principal la selección de jueces y magistrados.

En el encuentro participaron el consejero de la Magistratura de la Nación y rector de la Universidad Nacional de Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), Guillermo Tamarit; el vicegobernador Rubén Dusso; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; y la asesora general de la Gobernación, Mara Murúa. Asimismo, estuvieron presentes los representantes del Consejo de la Magistratura Albor Cantard, Andrés Rosler, Verónica Flor, Diego Batalla y Maximiliano Segundo Acuña.