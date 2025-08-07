Raúl Jalil no quiso opinar de los “vetos” y llamó al consenso con Nación

Luego del el acto de apertura de sobres para la construcción de 152 dúplex en Valle Chico, esta mañana de jueves el gobernador Raúl Jalil en diálogo con la prensa, puso en valor la continuidad de la obra pública en Catamarca, pese al difícil contexto económico nacional. Resaltó que la mayoría de los proyectos en marcha se financian con recursos propios y fondos provenientes de la minería.

Consultado sobre la relación con el Gobierno nacional y los recientes vetos del presidente Javier Milei, Jalil evitó pronunciarse, y reafirmó su postura de diálogo: “Siempre hay tiempo para acordar”.

Por otra parte, confirmó que se firmaron convenios con la Justicia Federal y Provincial para garantizar el operativo de los comicios de octubre. “Habrá más mesas y más escuelas”. También anticipó que el próximo 17 de agosto se conocerán los nombres que integrarán las listas del oficialismo, aunque remarcó que “la prioridad es seguir gestionando”.