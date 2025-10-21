Radio TV Valle Viejo
Raúl Jalil inició agenda en el Oeste con visita a obras en Santa María

Este martes, el gobernador Raúl Jalil visitó el departamento Santa María, donde junto a la intendenta Erica Inga y el dirigente Juan Pablo Sánchez, desplegó una intensa agenda de actividades y supervisó distintas obras que avanzan en el departamento.

En el barrio Norte de la ciudad, las autoridades recorrieron los trabajos de refacción y puesta en valor de la plaza “Los Algarrobos”, un espacio que contará con nueva caminería, parquización, juegos infantiles e iluminación moderna. Además, se planifica un proyecto integral de urbanización que beneficiará a numerosos vecinos del sector.

Seguido, las autoridades visitaron la plaza “25 de Mayo” de Palo Seco, en la jurisdicción de San José, donde se ejecuta una remodelación integral financiada con fondos municipales. El proyecto incluye parquizado, renovación del alumbrado, instalación de juegos y la futura pavimentación de las calles aledañas.

Además, en el marco de la visita, el mandatario provincial mantuvo una reunión con la jefa comunal, el senador Campuzano, el ministro Gonzalo Mascheroni y otros funcionarios, para repasar el avance de la obra del puente en Las Mojarras, las refacciones en escuelas, obras de asfaltado y la creación de más espacios públicos. Estas obras, destacaron, buscan fortalecer el crecimiento del departamento y mejorar la calidad de vida de las familias santamarianas.

La recorrida por Santa María también incluyó una visita a un artesano de alfombras y a un emprendimiento privado donde se construyen nuevas plazas hoteleras para la ciudad.

