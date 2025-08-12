Raúl Jalil en Laguna Blanca: avanza el plan del Gobierno para reconstruir los daños ocasionados por el temporal

Luego del fuerte temporal de viento que azotó Laguna Blanca y otras localidades del departamento Belén, el gobernador Raúl Jalil recorrió las zonas afectadas junto a parte de su gabinete y el intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez. Durante la visita, mantuvieron contacto directo con los vecinos para el seguimiento de la situación y coordinar la continuidad de la asistencia.

En una reunión con el Comité Operativo de Emergencia (COE) y pobladores de Laguna Blanca, se definieron acciones para avanzar con la reconstrucción del pueblo y la contención de las familias damnificadas. El COE, integrado por el intendente, la cacique local y el delegado comunal de Laguna Blanca, será el medio por el cual se canalizarán todos los pedidos y gestiones de asistencia. Además, se acordó que en los próximos días se reanudarán las clases para los niños y niñas de la comunidad.

En este sentido, la comitiva visitó la Escuela N°450 “Julio César Scida” de Laguna donde el equipo del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas ya lleva adelante los trabajos de reparación de los daños.

El Gobernador destacó que la prioridad será la reconstrucción de las viviendas y aseguró que la Provincia destinará los recursos y materiales necesarios, además de equipos técnicos, para garantizar los trabajos. También planteó la necesidad de modificar la metodología de construcción en la zona para prevenir daños ante futuros temporales.

Entre las medidas complementarias, se solicitará al Fideicomiso Minero la compra de ambulancias para Laguna Blanca y, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, se continuará con el envío de equipamiento e insumos para reactivar la actividad ganadera, mientras que se trabajará en la restitución y mejora de la conectividad.

Acciones en Corral Blanco

En Corral Blanco, la comitiva provincial verificó los daños y acordó obras para restablecer los servicios esenciales. Entre ellas, se realizarán trabajos de agua y tendido eléctrico, que permitirán luego la instalación de un generador para asegurar el suministro.

También se anunció la continuidad de la construcción del club para la comunidad, a través de un proyecto del Club San José de Corral Blanco, con recursos del Gobierno provincial y mediante el Plan Arraigo se contratará mano de obra local.

La delegación oficial estuvo integrada por el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni; el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos; el diputado provincial Gustavo Aguirre; la senadora departamental Soledad Blas, entre otras autoridades.