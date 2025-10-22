Radio TV Valle Viejo
Raúl Jalil en Belén: “El nuevo Hospital va a ser la referencia de todo el Oeste catamarqueño”

El gobernador Raúl Jalil visitó la ciudad de Belén como parte de su recorrida por el Oeste provincial, donde junto al intendente Cristian Yapura supervisó distintas obras en ejecución que apuntan a mejorar la infraestructura sanitaria y urbana.

Una de las principales obras que se lleva adelante en tierras belichas es el nuevo Hospital de Belén, que tiene un avance de casi el 40% y se espera que esté finalizado a finales de 2026.

Tras la recorrida por la obra, el Gobernador destacó la relevancia de este nuevo edificio para toda la región: “El nuevo Hospital de Belén va a ser la referencia de todo el Oeste catamarqueño porque va a poder brindar atención de alta complejidad y está ubicado en un punto estratégico de la región”.

El futuro nosocomio contará con tecnología médica de alta complejidad y equipamiento de última generación, destinado a fortalecer el sistema de salud de la región. Tiene una superficie total de 9.200 metros cuadrados, lo que lo define como el centro sanitario más grande del oeste catamarqueño y uno de los más relevantes de toda la provincia. Este emprendimiento representa una de las inversiones en salud pública más significativas de los últimos años y es financiado con fondos provenientes de regalías mineras, además de aportes de las empresas estatales YMAD y CAMYEN.

De la recorrida también participaron el vicegobernador Rubén Dusso, la senadora departamental Soledad Blas, el dirigente Juan Pablo Sánchez, entre otras autoridades provinciales y comunales.

