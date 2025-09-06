Raúl Jalil disertó en la 46° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Bariloche

El gobernador Raúl Jalil participó como disertante en la 46° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se desarrolla en el Llao Llao Hotel & Resort, en Bariloche, entre el 4 y el 7 de septiembre.

En este marco, Jalil integró el panel “Federalismo competitivo: el rol de las provincias en la transformación del país”, junto a los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

En su exposición, el Gobernador remarcó que la mirada de su gestión está enfocada en lo que beneficia a Catamarca: “Pienso en Catamarca, en lo que le conviene a Catamarca, por eso hemos apoyado al RIGI y hoy estamos teniendo inversiones en la minería gracias a ese régimen. Creo que hoy, si uno ve el mapa político argentino, cada vez hay más espacios políticos provinciales”.

“En Catamarca no tenemos deuda pública, hemos aumentado el empleo privado y el gran desafío que tenemos es discutir el presupuesto nacional a través del diálogo. Ese diálogo lo tiene que convocar el presidente, y yo creo que esto va a suceder. A partir del 27 de octubre hay que empezar a trabajar para que el país tenga un presupuesto nacional”, enfatizó.

Consultado sobre la coyuntura política nacional y, en particular, sobre las elecciones legislativas en Buenos Aires, respondió: “Creo que la elección es importante, pero no tanto. Es una elección de legisladores, a las 48 horas pasan las elecciones y siguen los problemas del mundo real. Tenemos que prestar atención a las cosas que están sucediendo en la vida cotidiana de la gente”, señaló.