Raúl Jalil: “Hay que acompañar lo que le gente decida”

El gobernador Raúl Jalil habló esta noche con los medios antes de comenzar a conocerse los resultados oficiales.
En la provincia de Catamarca, en la categoría de diputados provinciales, con casi el 80% de los votos escrutados, Fuerza Patria se impone a La Libertad Avanza por alrededor de 18 puntos porcentuales. Tercero aparece Somos Provincias Unidas y cuarto el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Con estos resultados parciales, el oficialismo provincial obtendría…
El Gobierno obtuvo un fuerte respaldo y ganó las elecciones nacionales legislativas 2025. Con más del 95% de las mesas escrutadas, la Libertad Avanza obtuvo en la elección para la Cámara de Diputados el 40,81% de los votos. El peronismo, que este 26 de octubre compitió con el sello Fuerza Patria y algunas variantes provinciales, ronda el 31,6 por…
Con el 59% de las mesas en la provincia escrutadas, Fuerza Patria se impone por 11 puntos porcentuales sobre La Libertad Avanza en la categoría diputados nacionales. Fernando Monguillot obtiene el 45,19 % de los sufragios, contra el 34,29 % de Adrián Brizuela. Más atrás Fernando Navarro (6,18 %), Víctor Quinteros (3,13%), Fernando Baigorrí (3,1%)…
El oficialismo obtiene un fuerte respaldo en las urnas, incluso en la provincia de Buenos Aires, donde hace menos de dos meses había perdido por más 14 puntos. El Presidente iniciará la segunda etapa de su mandato con un mayor respaldo en el Congreso y oxígeno para realizar los cambios de Gabinete. El Gobierno obtuvo…
RESULTADOS DE FIAMBALÀCategoría Concejales PAMELA LÓPEZ FUE ELECTA SENADORA DE TINOGASTA POR FUERZA PATRIA GONZALO ORMACHEA SE CONSAGRA COMO SENADOR ELECTO POR EL DEPARTAMENTO CAPAYÁN MARIA ELENA LAGORIA FUE ELECTA SENADORA DE SANTA MARÍA AUGUSTO OJEDA FUE REELECTO COMO SENADOR DEL DEPARTAMENTO EL ALTO ELIANA MARISOL SORIANO ES LA NUEVA SENADORA DE ANTOFAGASTA DE LA…
La ola violeta llegó este domingo a la provincia de Santa Fe, donde La Libertad Avanza superó el 40 por ciento de los votos. El oficialismo logró 4 diputados de los nueve que renovaba la provincia. El gobernador Maximiliano Pullaro fue el gran derrotado, ya que el frente Provincias Unidas que integraba quedó tercero y solo logró dos legisladores. Pullaro impulsaba a…