Raúl Jalil consideró que en el peronismo “hay que permitir el cambio generacional”

“En un mundo tan cambiante, y con cambios que suceden tan rápido, hay dirigentes que tienen que acompañar. Hay que permitir el cambio generacional, hay gente buena y (hay que) darle oportunidades. En el mismo espacio político hay otros pensamientos, así es la política”, definió Jalil, al ser consultado este sábado sobre el rol de CFK y la discusión al interior del movimiento peronista. Se puso a él mismo y la ex gobernadora, Lucía Corpacci, como referentes que intentan generar ese espacio.

Sin embargo, Jalil aclaró que tanto la ex presidenta, como Javier Milei, son personas a las que conoce “muy poco”. “Siempre tuve un buen diálogo con Cristina”, dijo hoy, en diálogo con radio Con Vos, al expresar sus coincidencias de confluir las elecciones nacionales y provinciales de manera concurrente en octubre.

Y siguió: “Con Milei estuve en dos oportunidades. Me llevo bien. Tenemos algunas ideas que compartimos, como el hecho de que los gobernadores nunca gastamos más de lo que tenemos”. En ese marco, recordó que “Catamarca no tiene deuda, y lo que ingresa gastamos”. “Obviamente que las provincias tienen más trabajo ahora porque lo que es seguridad, o la educación. Nosotros seguimos con la obra pública, seguimos construyendo viviendas y puentes, con políticas muy austeras”.

Lo cierto es que, la distancia respecto a la conducción de Kirchner, vino aparejada con la reconfiguración de alianzas de varios de los peronismos provinciales, que resolvieron tejer una relación de diálogo institucional y pragmatismo con la Casa Rosada.

De hecho, Jalil fue el primer gobernador que adhirió con un convenio al plan “dólares del colchón”, que impulsa el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el que el Ejecutivo busca sumar más provincias. La iniciativa consiste en medidas que flexibilizan controles impositivos y apuntan a que los argentinos “saquen los dólares que tienen en el colchón”, además de un proyecto que modificará la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Fiscal para “blindar” estas nuevas normas.

“He tratado con Néstor, con ella (CFK), con Macri, y como gobernador con Milei. En la política no hay que echar a nadie, pero sí tener ideas bien firmes, cuál es el pensamiento. Mi pensamiento es que el Estado tiene que existir para ayudar donde no lleguen los privados”, consideró, y ratificó la estrategia de entablar una cercanía con (el jefe de Gabinete) Guillermo Francos, Caputo, y Martín y ‘Lule’ Menem“. “Uno va a tener muchos más beneficios a través del diálogo que a través del conflicto, manteniendo sus ideales”, remarcó.

A nivel local, Jalil expresó su preocupación por la “caída la tasa de natalidad”, que ocurre “no solamente en la capital”, sino en las periferias, en pueblos a miles de metros de altura y con pocos habitantes. “El mundo es uno solo, es una sola cultura, con matices”, dijo, al reflejar que se trata de un fenómeno global que también impacta en la región norteña. “Es probable que empecemos a decaer en la población mundial. Tenemos un sistema productivo para 7 mil millones de habitantes. En Corea ya han cerrado escuelas. Todo eso cambia el consumo”, ilustró.

El mandatario también deslizó una idea curiosa, como innovación para el ámbito distrital. Sugirió avanzar con una reforma constitucional para integrar el ejido urbano. “Quiero reformar la constitución y que no haya barrios cerrados en Catamarca. Genera un gueto de gente. Como antes, quiero que todos compartamos los mismos lugares”, concluyó.

