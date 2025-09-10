Raúl Jalil confirmó que Nación aún no convocó a gobernadores

El gobernador Raúl Jalil aseguró que hasta el momento no recibió una invitación formal para participar de la mesa del diálogo anunciada por Nación. “Hay que asistir a una reunión con agenda”, dijo, en declaraciones realizadas esta mañana de miércoles al corresponsal de Radio TV Valle Viejo en Capayán, durante la entrega de cinco viviendas sociales en Huillapima.

Jalil anunció que se firmó convenio para la construcción de otras veinte unidades habitacionales. Además, destacó las obras prontas a inaugurar.