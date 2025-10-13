Rastrillan rutas entrerrianas por la desaparición del chofer que trasladó a Pablo Laurta, el femicida que secuestró a su hijo

Un intenso operativo de rastrillaje se desarrolla este lunes sobre la Ruta 22, entre San Salvador y Federal, en el marco de la búsqueda de Martín Palacios, el chofer desaparecido que habría sido contratado por Pablo Laurta, el principal acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio ocurrido en Córdoba.

Palacios, oriundo de Córdoba pero residente en Buenos Aires, había sido contratado para realizar un viaje entre Concordia y Córdoba, por el cual le pagarían 1.500.000 pesos. El martes por la noche subió a su Toyota Corolla, tras recoger a un pasajero en la terminal de Concordia. Luego, no volvió a comunicarse con su familia.

Días más tarde, el auto apareció totalmente quemado en el Camino al Gateado, en la zona de Villa Retiro (Córdoba), un hallazgo que estremeció a los investigadores y reforzó la hipótesis de que el chofer fue víctima colateral de la fuga del presunto femicida.

Conexión entre el viaje y el doble crimen

El sábado por la noche, Córdoba se conmocionó por el hallazgo sin vida de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio, asesinadas a balazos en su vivienda del barrio San Pedro Toyos. El principal sospechoso era Pablo Laurta, ex pareja de la joven y padre de un niño de cinco años, con quien desapareció tras el crimen.

Las cámaras de seguridad y los testimonios de allegados permitieron reconstruir un recorrido que unía Córdoba con Entre Ríos, donde finalmente Laurta fue detenido el domingo por la tarde en Gualeguaychú, mientras esperaba un taxi para cruzar ilegalmente hacia Uruguay junto a su hijo. El niño fue hallado en buen estado de salud y quedó bajo resguardo de la Comisaría del Menor.

“Nos falta el taxista”, expresó una fuente de la investigación en referencia al conductor que debía buscar a Laurta para ayudarlo a escapar del país.

Los investigadores creen que Palacios fue contratado por Laurta para el traslado desde Concordia hasta Córdoba, pero el viaje terminó abruptamente. El hallazgo del vehículo incinerado refuerza la hipótesis de un posible homicidio vinculado a la huida del acusado.

La probable reconstrucción del recorrido

Palacios fue convocado para realizar un viaje desde la capital hacia Concordia para buscar a un pasajero. Laurta tomó el remis en la terminal de Concordia supuestamente hacia Córdoba. Palacios tenía comunicación constante con familiares durante el viaje, pero nunca dijo cuál era el destino del contratante.

Se estima que en medio del viaje, en lugar de tomar la Ruta 14 y luego la nacional 18, para dirigirse al centro del país, el remisero quizás por pedido del uruguayo, habría ingresado por un camino vecinal que desemboca en General Campos, quizás para evadir un control de Gendarmería que existe en la intersección de las rutas 14 y 18. De hecho, la Policía de San Salvador había dado a conocer que el vehículo Corolla fue visto en General Campos.

“Algo pasó” entre Concordia y General Campos con el remisero, y es por ello que se intensificaron en las últimas horas las tareas de rastrillaje en General Campos y su zona rural, ya que se estima que el uruguayo se podría haber deshecho de Palacios en el camino para tomar él el volante, y seguir por la ruta 18 para salir de la provincia de Entre Ríos. Habría salido por Victoria – Rosario, pero sin el remisero.

A Córdoba habría llegado solo y tomó la decisión de destruir el auto. Por esa razón, el Corolla apareció incendiado en esa provincia. “Es probable que haya ingresado a la provincia de Córdoba ya solo manejando el vehículo Corolla”, reveló el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.