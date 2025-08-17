Rally de la Capital de Catamarca: Maxi Figueroa y Martín Agüero, los ganadores

El Rally de la Capital llegó a su fin hoy domingo 17 de agosto y dejó un espectáculo cargado de emoción, con el triunfo en la general y en la clase Junior de Maxi Figueroa y Martín Agüero, quienes se adueñaron de la cuarta fecha del Campeonato Catamarqueño tras un fin de semana a pura adrenalina. La competencia tuvo definiciones electrizantes en cada categoría, con cientos de fanáticos que colmaron los tramos Estadio Bicentenario – Santo Domingo y el clásico Circuito El Fariñango, alentando a cada máquina y viviendo un domingo vibrante.

Ganadores del Rally de la Capital

General: Maxi Figueroa – Martín Agüero

A1: Cristian Almonte – Maximiliano Karamati

N1 16V: Valentino Vitale – Ángel Ferreyra

RC5: Juan María Posse – Pablo Molina

N1 8V: Tomás Aibar – Agustín Catalfamo

N7: Fabián Herrera – Lito Reales

N2: Gabriel Arch – Gabriel Beltrán

A5: Rubén Ibarra – Agustín Ibarra

El Día 3: velocidad y emoción hasta el final

La última etapa recorrió seis pruebas especiales que encendieron la pasión del público:

P.E. 5: Estadio Bicentenario – Santo Domingo (I) – 9:33 hs

P.E. 6: Circuito El Fariñango (I) – 9:56 hs

P.E. 7: Estadio Bicentenario – Santo Domingo (II) – 11:18 hs

P.E. 8: Circuito El Fariñango (II) – 11:41 hs

P.E. 9: Estadio Bicentenario – Santo Domingo (III) – 13:04 hs

P.E. 10: Circuito El Fariñango (III) – 13:27 hs

La fiesta concluyó con la entrega de premios en el Predio Ferial alrededor de las 15:00 horas, coronando a los campeones de cada clase en un clima de celebración total.