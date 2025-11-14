Radio Valle Viejo denunciará penalmente por difamación a autor/autores de esta falsa información

“En atención a la falaz, engañosa, distorsionada y falsa información difundida en redes sociales sobre supuesta facturación de esta emisora al Ministerio de Educación de la Provincia -que ya ha sido desmentida por dicho organismo oficial -, y atento a que dicha “fake news o noticia falsa” fue efectuada con evidente mala intención y que el perjuicio ocasionado por la difusión de la misma afecta el prestigio de todos quienes hacemos “Radio-TV Valle Viejo”, es que se ha instruido para que se inicien las acciones legales contra el autor/autores -uno de ellos claramente identificado en Facebook como Juan Carlos Andrada-, que propiciaron dicha maniobra en razón de los daños y perjuicios causados por ella”.











