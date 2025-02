Radio TV Valle Viejo estará presente en el debut histórico de Tarucas en el Super Rugby Americas

Informe: Daniel “Toto” Dávila

Cuando mañana, sábado 15 de febrero, a las 17 hs, en La Caldera de Parque (Lawn Tennis Club), Tucumán Capital, el internacional arbitro, Damián Schneider, de inicio el partido antes Cobras (Brasil), la región NOA dirá presente en este torneo que avanza cada año.

La franquicia con sede en Tucumán y con jugadores de varias provincias marcará un hito de relevancia para el rugby regional.

Con Álvaro Galindo como head coach, quien viene de ser entrenador de Los Pumitas , encara un lindo desafío que es poner en lo más alto a Tarucas en esta, su primera participación en el Super Rugby Americas.

El joven Tomás Bartolini, de Mendoza, ex Marista, fue designado capitán del equipo. A pesar de su juventud, tiene experiencia en el torneo, disputando para Dogos XV las temporadas 2023 y 2024, año que fue Campeón, fue mundialista con Los Pumitas en el 2023 y ya fue convocado a Los Pumas, aunque todavía no debutó.

Los subcapitanes son Santiago Aguilar (Tucumán Rugby) y Tomás Medina (Cardenales), ambos de Tucumán y tendrán su primera participación en el torneo.

Todo dispuesto para poder disfrutar de un torneo que cada año va creciendo en todos los aspectos, teniendo la posibilidad de poder tener cerca de Catamarca, al mejor rugby del continente.

La Radio nuevamente este año cubrirá el torneo. ‎

Fecha 1

Viernes 14 de febrero Peñarol Rugby vs Dogos XV

Sábado 15 de febrero Tarucas vs Cobras Brasil Rugby

Sábado 15 de febrero Yacare XV vs Selknam

Libre Pampas